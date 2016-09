Trotz Nässe treten Fahrer kräftig in Pedale

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Wettertechnisch unter keinem guten Stern stand das Radrennen "Rund um Kartung". Rund 90Sportler ließen sich vom Regen aber nicht beirren und traten beim 36.Rennen des Radsportvereins Kartung an. Walter Antoni prüft den Druck seiner Rennreifen. Der versierte Straßen-Radrennfahrer kommt wie einige seiner Sportkollegen aus der Südpfalz, um den 39-Kilometer-Rundkurs zu bestreiten. Für das Wertungsrennen hat er extra seine "alten Aquas aufgezogen", erklärt er seinen Rennkollegen. Denn an diesem verregneten Renntag, an dem deutlich weniger Fahrer an den Start gehen als die Jahre zuvor, braucht er Reifen, die gut auf dem nassen Asphalt haften. Doch nicht nur die Fahrräder, sondern auch die Athleten selbst sind für das nasse Wetter gerüstet. Sie tragen Überschuhe, damit die Füße und die schicken weißen Radschuhe trocken und sauber bleiben. Denn immerhin müssen die Senioren III (über 50 Jahre) 30Runden über die Nelkenstraße, Rosenstraße und die Tiefenauer Straße bewältigen, was mindestens eine Stunde dauern wird. Kurz vor dem Start begegnet Walter Antoni bei der Anmeldung in der Schule einigen bekannten Teilnehmern, die er von anderen Wertungsrennen kennt. "Ich muss heute fahren, damit ich auf der Liste bleibe", ruft ihm Alexander Mohr vom Radsportverein Kirrlach auf dem Weg zur Anmeldung zu. Ursprünglich waren zirka 180Teilnehmer gemeldet, aber "wegen des Regenwetters und einigen krankheitsbedingten Absagen checken rund 90Sportler ein", stellt Katharina Walter beim Blick auf die Meldelisten fest. Diejenigen, die bei dem Dauerregen an den Start gehen, brauchen "Mut und Selbstvertrauen", weiß ein weiterer Teilnehmer. "Nicht jeder kann bei dem Regenwetter Kurven fahren", berichtet Alexander Mohr von seinen Erfahrungen. Wenige Minuten vor dem Start findet noch die Siegerehrung des zuvor stattgefundenen Rundkurses über 52 Kilometer statt. Der RSV-Vorsitzende Lothar Walter gratuliert den ersten drei Platzierten der Senioren II (über 40 Jahre) - darunter Frank Erk vom RSV Kartung (1. Platz) - und übergibt die Siegerschleifen. Im Nu positionieren sich die Radrennfahrer vor der Startlinie - mit dabei sind Sportler, die zu den besten "Regenspezialisten" Deutschlands zählen. Kräftig treten Walter Antoni und seine Mitstreiter beim Startsignal nun in die Pedale. Besonders riskant wird es für die Radrennfahrer, wenn sie mit ihren dünnen Reifen in den Kurven auf nasse Gully-Deckel oder auf den geraden Strecken auf Fahrbahnmarkierungen stoßen. Der Regen erschwert zudem die Sicht für die Athleten. Für alle Fälle stehen die Helfer des Roten Kreuzes an verschiedenen Punkten der rund 1,7 Kilometer langen Rundstrecke bereit. Mehr als 40 Aktive des RSV sind unter anderen als Streckenposten und bei der Bewirtung im Einsatz. Dagegen sind es nur wenige Zuschauer, die mit Regenschirmen an der Strecke das Renngeschehen verfolgen.