Hochkarätiges Konzerterlebnis

Baden-Baden - Traurige Mienen gab es bei den Veranstaltern des traditionellen Festes des Tierheims Baden-Baden am Samstag. Noch nie, so die sichtlich enttäuschte Vorsitzende Viola Peter, fanden so wenige Tierfreunde und interessierte Besucher den Weg zu dem Fest hinauf in den Märzenbachweg.

Dabei war alles bestens vorbereitet, und auch der Wettergott spielte mit. Jedoch: Der Flammkuchenbäcker blieb auf vielen seiner leckeren, original elsässischen Flammkuchen sitzen. Der angemietete Bierwagen streikte, es gab bald kein frisch gezapftes Pils mehr. In der Kinderhüpfburg tummelten sich nur wenige Kinder. Auch der Flohmarkt wurde nicht gerade überrannt. Kosten statt Einnahmen für das Tierheim: Peter, ihr Stellvertreter Andreas Kniep und Manager Christian Simon fragten sich, woran es lag und wie es mit dem Tierheimfest weitergehen soll.

Viola Peter und ihre acht Mitarbeiter haben den Besuchern alle baulichen Neuerungen und Sanierungsarbeiten der vergangenen fünf Jahre bei mehreren Führungen vorgestellt. Rund eine Million Euro wurden dafür investiert, den Tieren ein tierschutzgerechtes Zuhause, wenigstens auf Zeit, gewähren zu können. Stadt und Land gaben je 100000 Euro Fördermittel dazu, der Rest wurde aus Spenden finanziert. Pro Jahr benötigt das Tierheim zusätzlich 250000 Euro, um Tierarzt-, Futter- und viele andere Kosten bezahlen zu können. Allein rund 30 Hunde müssen täglich gefüttert werden, was auch jede Menge Arbeitskraft erfordert. Im Tierheim arbeiten derzeit zwei Auszubildende zur Tierpflegerin, drei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte, unter ihnen die mit 81 Jahren älteste Mitarbeiterin Anneliese Mitzel, die es sich als Katzen- und Fensterfee nicht nehmen ließ, für das Fest alle Fenster des Tierheims auf Hochglanz zu putzen, lobte Viola Peter.

Siebenschläfer, Bartagamen, Schlangen, Schildkröten, bunte Vögel, Häschen, denen noch ein Freigehege fehlt, Terrarien, Aquarien: Um all das zu unterstützen, war das Tierheimfest gedacht. Doch selbst die eigens dafür von Christian Simon ins Leben gerufene "Cats&Dogs Allstar Band" spielte vor nur kümmerlich besetzten Rängen. Besonderer Gast war der in der Szene aus mehreren Formationen bekannte Rastatter Gitarrist Attila Schumann. Zusammen mit den "Mind of Blue"-Musikern als Basis, deren Bandleader der zweite Vorsitzende des Tierheims, Andreas Kniep, ist, entstand ein relaxtes, gesanglich wie instrumental hochkarätig besetztes Konzerterlebnis, das mit Schumanns Wunschtitel "Route 66" seinen "exklusiven" Touch bekam und das in der Tat bedeutend mehr Beachtung hätte finden dürfen, zumal sich auch noch ganz spontan ein Bluesharp-Spieler aus dem Publikum dazu gesellte. Die Stimmung ließen sich die Musiker nicht verderben.

Viola Peter, Andreas Kniep und Christian Simon waren sich einig. Natürlich soll es das Tierheimfest wieder geben, auch mit der wirklich überzeugenden "Cats&Dogs Allstar Band", allerdings dann nicht mehr am Samstag, sondern am Sonntag und mit früherem Konzertbeginn, so dass einem unterhaltsamen Familienausflug nichts mehr im Wege steht.