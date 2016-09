"Wettergott nur ein halber Rock′n′Roller"

Interview

BT: Sie haben das New-Pop-Festival über Monate vorbereitet, nun ist alles vorüber. Was hat denn diesmal besonders gut geklappt?

Ulrich Frank: Dass wir ganz viele musikalische Facetten abbilden konnten. Darauf haben wir auch im Vorfeld beim Booking der Bands großen Wert gelegt. Was toll funktioniert, sind auch die Unplugged-Konzerte vor dem Kurhaus. Da hat am Freitagabend zum Beispiel Bosse gespielt: Das war abartig, das sah aus wie bei einem Open-Air-Konzert, so viele Leute. Das freut uns sehr, weil wir ja dreimal so viele Kartenanfragen haben wie Karten. Da ist es natürlich schön, dass diejenigen, die keine Karten bekommen, in der Stadt trotzdem eine Menge erleben können.

Thomas Jung: Für diese Menschen ist auch richtig was geboten auf der Erlebnismeile zwischen dem Leo und der Live-Bühne vor dem Kurhaus: Die war dieses Jahr so toll wie noch nie. Wenn man da durchflaniert, das ist wirklich Festival-Feeling.

BT: Was war Ihr persönliches Festival-Highlight?

Frank: Für mich ist immer das größte Problem: Ich sehe zu wenig von den Konzerten. Aber diesmal ist es mir gelungen, bei Julian Perretta und Adesse teilweise dabei zu sein und ich war von beiden unglaublich beeindruckt. Adesse habe ich im Februar in Berlin gesehen, da war der ganz am Anfang: Dieser Junge hat einen Quantensprung gemacht jetzt zum Festival. Und Perretta, der eigentlich nur für einen Unplugged-Gig auf der Live-Bühne vorgesehen war und dann für die erkrankte Alessia Cara im Theater eingesprungen ist, wurde unglaublich vom Publikum gefeiert: Ein junger, charismatischer englischer Star.

Jung: Ich fand auch toll, dass wir für die Zuschauer in der Stadt und in den Locations noch Überraschungen bringen konnten, zum Beispiel Lindenberg, der beim Opening des Specials plötzlich auf der Bühne stand oder Sido, der mit Adesse aufgetreten ist.

BT: Und Ihr Tiefpunkt?

Frank: Für mich persönlich war wirklich nur der Regen am Samstagabend der Tiefpunkt. Die Bands, das erleben wir oft, laufen in Baden-Baden in diesen wunderbaren Räumen zu unglaublichen Höchstleistungen auf.

Jung: Ja, der Wettergott ist nur ein halber Rock'n'Roller. Bei mir war aber eigentlich heute Nacht der Tiefpunkt, nicht wegen Erschöpfung, sondern weil nach acht Monaten Vorbereitung leider wieder alles vorbei war. Aber das Tolle ist ja: 2017 geht es weiter.

BT: Hat sich die Verlegung des "Specials" auf den Donnerstag, den ersten Festivaltag, aus Ihrer Sicht bewährt?

Jung: Nach dem ersten Eindruck würde ich sagen, das war sehr schön. Ob wir 2017 dabei bleiben, müssen wir noch entscheiden. Es gibt da verschiedene Parameter, die wir auch mit dem Fernsehen zu besprechen haben. In diesem Jahr bin ich jedenfalls froh, dass wir mit dem Special vom Samstag weggegangen sind: Am gleichen Tag war Wiesn-Eröffnung, da wäre dieses Star-Aufgebot bundesweit etwas untergegangen.

BT: Was ist das Besondere am Festival-Standort Baden-Baden?

Frank: Baden-Baden war ja für alles Mögliche bekannt, aber nicht für Rock'n'Roll und Popmusik. Das Besondere ist einfach, dass es uns hier gelungen ist, mit außergewöhnlichen Spielorten eine Atmosphäre für Publikum und Musiker herzustellen, die man sonst nicht so bekommt. Und mit dem Kurgarten, der Fieserbrücke haben wir eine Festival-Meile eröffnet, wie man sie aus anderen deutschen Städten kaum kennt.

Jung: Mark Forster hat es im Interview gesagt: Das ist das schönste Festival, das er kennt, und er kommt jedes Mal gerne zurück nach Baden-Baden. Alle Künstler, egal ob aus Großbritannien, aus Amerika, Deutschland oder Skandinavien, finden die Atmosphäre in der Stadt großartig. Viele reden von einem fast schon südfranzösischen Flair. Das Wetter, die Palmen, die alten Gebäude und das Festival, das fußläufig mitten in der Stadt eingebettet ist, das macht das ganz besondere Flair aus.

BT: Für Sie geht ja schon bald die Planung für 2017 los: Wie wird die Leo-Baustelle das Festival beeinflussen?

Jung: Ich glaube, dass es sich im Moment ein bisschen dramatischer darstellt, als es dann tatsächlich in der Abwicklung ist. Wir sind schon im Dialog mit der Stadt: Wenn man im Vorfeld alles detailliert klärt, kriegen wir das sicher hin. Und dass die Busse durch die Allee fahren, halte ich nicht für ein ganz großes Problem. Man könnte ja sogar fast eine Bushaltestelle "New-Pop-Festival" einrichten. Mit den Einkaufsnächten wird es wahrscheinlich schwieriger, aber clever wie man in dieser Stadt gemeinsam agiert, gibt es mit Sicherheit großartige Lösungen.

Frank: Auf der Fieserbrücke muss der Aufbau auf alle Fälle ein bisschen anders konzipiert werden, das wissen wir jetzt schon. Aber die Stadt ist sehr daran interessiert, mit uns Lösungen zu finden, damit wir die großen Publikumsströme trotzdem gut leiten können.

BT: Und haben Sie für 2017 schon Künstler im Kopf, die Sie gern in die New-Pop-City holen würden?

Frank: Namen wollen wir noch keine nennen. Ideen haben wir aber. In den nächsten Wochen werden meine Kollegen und ich schon das eine oder andere kleine Clubkonzert irgendwo in Europa anschauen. Das Festival ist mittlerweile in der Musikindustrie so verankert, dass wir von den Plattenchefs oft auf Künstler aufmerksam gemacht werden, die noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium sind.

BT: Und wie ist das Festival in der Bevölkerung verankert?

Jung: Über den Fernsehsender Eins Plus haben diesmal mehr als 1,3 Millionen Menschen in den drei Tagen das Festival verfolgt. Und da sind noch keine Online-Zahlen vom Livestream und so weiter mit drin. Das sind 60000 Menschen mehr als im Vorjahr, das ist eine sehr beachtliche Zahl. Die Menschen in den Locations und in der Stadt sind das eine, aber man darf nicht vergessen, dass das Festival und die Stadt Baden-Baden überallhin transportiert werden.