Dahlienpracht würdig gefeiert

Baden-Baden - Das zwölfte Dahliengartenfest des Vereins der Freunde des Dahliengartens am Freitag begann zunächst als Vabanquespiel: Just kurz vor Beginn der idyllisch-heimeligen Soiree entfleuchte dem Himmelsgrau ein kurzer Regenschauer.

Gartenamtsleiter Markus Brunsing half den Vereinsmitgliedern tatkräftig beim Trockenwischen des auf der Klosterwiese aufgestellten weißen Gestühls. Doch kaum spielte die Musikerfamilie Wagner mit beschwingten Melodien auf, blitzte die Sonne hervor, und alles war gut.

Bürgermeister Werner Hirth dankte den Dahlienfreunden für ihr vorbildliches Engagement. Dass das Dahliengartenfest bereits zum zwölften Mal stattfinden konnte, zeige, dass die Übernahme dieser "ganz besonderen ehrenamtlichen Aufgabe" kein Strohfeuer sei. "Die Stadt wäre arm, wenn sie solche ehrenamtlichen Gruppen nicht hätte", meinte Hirth. Gartenamtsleiter Brunsing und seinem Kollegen Hans-Michael Schiem attestierte Hirth mit Blick auf die im Juni mit 1700Dahlien in 64 Sorten bepflanzten, ellipsenförmigen Beete, die wie die Blätter einer Dahlienblüte strahlenförmig um die beiden Bankgruppen gruppiert sind: "Da entstehen Jahr für Jahr richtige Kunstwerke." Und er überbrachte den Dahlienfreunden die frohe Kunde, dass der Bauausschuss die Öffnung des Obstgartens am Leisberg beschlossen hat (wir berichteten), bei dem ehrenamtliches Engagement ebenfalls entscheidend sei.

Edelgard Späth, auf deren Initiative hin der Verein der Freunde des Dahliengartens 2004 gegründet wurde, und Lale Breitenbucher, die ihn seit einem Jahr zusammen als Team leiten, schenkten Hirth für seinen Ende des Monats beginnenden Ruhestand ein rotes Vereinshemd.

Markus Brunsing erzählte in seiner kurzweiligen Art viel Wissenswertes rund um die Dahlien. Sie kamen 1789 aus Mexiko nach Spanien, wo sie 1790 erstmals auf europäischem Boden erblühten. Benannt wurden sie zu Ehren von Anders Dahl, einem der bedeutendsten schwedischen Botaniker seiner Zeit. Im deutschen Dahlienverzeichnis sind rund 2700 Sorten verzeichnet, ständig kommen neue hinzu. Erst jüngst seien wieder neue Wildarten in Mexiko entdeckt worden, berichtete Brunsing. Auch in diesem Jahr waren wieder rund ein Drittel aller auf der Klosterwiese gepflanzten Dahliensorten, farblich abgestuft, erstmals hier zu sehen, unter ihnen etwa drei kugelige "Stellar-Dahlien". Eingerahmt wurden die Beete von violettem Heliotrop, blauem Leberbalsam und Silberblatt.

104 Besucher machten sich mit Stimmzetteln auf den Weg zu den botanischen Augenweiden, um ihre Lieblingsdahlien zu wählen. Dabei gab es mit etwas Glück auch attraktive Preise zu gewinnen, die von Gönnern gestiftet worden waren. Zur Dahlie des Jahres kürten die Dahlienfans "Otto's Thrill", eine 1,10 Meter hohe, rosa blühende "Decorative Dahlie".

Sie ist seit 1956 in Baden-Baden vertreten und damit die älteste Dahlie. Und sie gewann nicht zum ersten Mal. "So schön kann man im Alter sein!", kommentierte der Gartenamtsleiter die stolze Gewinnerin. Platz zwei ging an "Show'n Tell", eine ebenfalls 1,10 Meter hohe, rot-gelb-orange gefärbte Hirschgeweihdahlie. Die mit 1,20 Metern größte, lila-rosa gesprenkelte "Alpen-Pauline" schaffte es auf den dritten Platz.

Mit Kaffee, Kuchen, eisgekühltem Sekt und netten Gesprächen sowie den Klängen der Wagner-Familie ließen die Dahlienfreunde ihre Soiree nicht ausklingen, ohne für die Daheimgebliebenen noch ein nettes, fantasievoll aus Dahlienkalenderblättern recyceltes "Dahlienkörbchen" mitzunehmen.