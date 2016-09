Im Einsatz für die Gewässerpflege

Neuried



Leiche in Scheune aufgefunden Neuried (red) - In Neuried-Altenheim ist am Montagmorgen in einer ausgebrannten Scheune eine Leiche gefunden worden. In dem Gebäude waren sechs Erntehelfer untergebracht. Fünf von ihnen konnten sich retten. Die Identität des Toten ist noch unklar (Symbolfoto: dpa).