Arbeiten starten mit kleinen Pannen

Wenig Besucher beim Tierheimfest Baden-Baden (fs) - Noch nie, so die sichtlich enttäuschte Vorsitzende Viola Peter, fanden so wenige Tierfreunde und interessierte Besucher den Weg zu dem Fest des Tierheims hinauf in den Märzenbachweg. Dabei hatte das Team um Peter (Foto: fs) ein interessantes Programm vorbereitet. » Weitersagen (fs) - Noch nie, so die sichtlich enttäuschte Vorsitzende Viola Peter, fanden so wenige Tierfreunde und interessierte Besucher den Weg zu dem Fest des Tierheims hinauf in den Märzenbachweg. Dabei hatte das Team um Peter (Foto: fs) ein interessantes Programm vorbereitet. » - Mehr