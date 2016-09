Sparvorschläge eingedampft

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Beim Erholungswald und bei den Ortschaftsräten soll die Verwaltung 2016 nicht sparen. Das hat der Hauptausschuss gestern gegen die Stimme der OB empfohlen. Für weitere Sparvorschläge aus dem Rathaus gab es denkbar knappe Mehrheiten - auch für die Idee, eine Firma mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu beauftragen und dafür 150000 Euro auszugeben. Widerstand gegen die vorgelegte Einsparliste kam aus allen Fraktionen. Dem Vorschlag, den Ortschaftsräten finanzielle Mittel zu streichen, wollte keiner der Stadträte folgen. Bei der Abstimmung über den Antrag der CDU, diesen Punkt aus der Sparliste zu streichen, gab es nur eine Nein-Stimme - die von Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Auch die vom Forstamt aufgelisteten Sparmaßnahmen unter dem Stichwort "Sozialfunktion des Waldes" wollten die meisten Stadträte nicht stehenlassen. Mülleimer entfernen, Grillplätze aufgeben, Bänke abmontieren und die Kneipp-Anlage schließen, das hielten sie für keine gute Idee und kippten so etwa 100000 Euro aus der Liste möglicher Einsparungen. Weitere Sparvorschläge, darunter auch eine Sparliste des Gartenamtes, die unter anderem kürzere Laufzeiten bei der Fontäne am Augustaplatz vorsieht, wurden mit sechs Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen und drei Nein-Stimmen dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen. Bei der Frage, ob man die Kölner Firma BSL-Management mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beauftragen soll, gab es gar acht Enthaltungen - bei fünf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Mergen informierte die Ausschussmitglieder darüber, dass es "doch gelingen könnte, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen". Als Grund dafür führte sie Verbesserungen bei Gewerbesteuer-Einnahmen von etwa vier Millionen Euro an. Ursprünglich war man von sinkenden Einnahmen ausgegangen. Wegen der besseren Finanzsituation seien die im August angekündigten Kürzungen bei den Zuschüssen für Vereine vom Tisch, sagte Mergen. Trotzdem müsse man "Vorsorge treffen für 2017. Da ist ein Defizit von drei bis vier Millionen Euro zu erwarten", so Mergen. Zudem warb sie dafür, ein externes Unternehmen ins Boot zu nehmen, das eine Vorschlagsliste mit strukturellen Einsparmaßnahmen vorlegen soll, die im Doppelhaushalt 2018/19 umgesetzt werden könnten. Die dafür veranschlagten 150000 Euro seien eine sinnvolle Ausgabe, um "die Verwaltung nachhaltig besser aufzustellen". Damit überzeugte sie aber die wenigsten Stadträte. Günter Seifermann (Grüne) beantragte, das Thema komplett zu vertagen, weil die Ortschaftsräte nicht beraten hätten. Rolf Pilarski (FDP) schlug vor, die Einsparungen erst für 2017 zu beschließen. Für diese Ideen gab es keine Mehrheit, doch Skepsis war aus allen Wortmeldungen im Ausschuss herauszuhören. Kurt Hochstuhl (SPD) bezeichnete die "exorbitanten Einsparungen im Personalbereich" als "kein gutes Zeichen". Klaus Bloedt-Werner (CDU) betonte, dass Einsparungen bei den Ortsverwaltungen und im Erholungswald mit ihm nicht zu machen seien. Ähnlich äußerten sich Hans-Peter Ehinger (Freie Wähler) und Tilman Schachtschneider (FBB). Der Ebersteinburger Ortsvorsteher Josef Benz (FDP) gab im Auftrag des Ortschaftsrats die Erklärung ab, dass sich das Gremium "vehement gegen Streichungen" wehre. Und Pilarski bezeichnete es als "Offenbarungseid, wenn wir eine externe Firma brauchen, um strukturelle Sparvorschläge zu machen". Die OB äußerte Unverständnis: "Ich bin überrascht. Das ist doch ein völlig übliches Verfahren. Ich ahne aber schon, wie es ausgeht", schwante ihr, dass die Sparvorschläge eingedampft werden würden. Der Gemeinderat wird am kommenden Montag, 26. September, endgültig entscheiden. Kommentar Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





