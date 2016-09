Eine Bäuerin und die feine Gesellschaft

(vgk) - Der Löwensaal präsentierte sich am Samstag mit Besuchern voll besetzt. Dort gab es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Das Theaterensemble der Gesangvereine "Merkur" Geroldsau und "Sängerlust" Lichtental brachte das Lustspiel "Krawall im Zickenstall" auf die Bühnenbretter. Regie führte Josef Vorbach. Drei Akte lang konnte sich das Publikum, was es auch reichlich tat, über Großmannsucht und Geldgier, Verwechslung und Betrügereien kräftig amüsieren. Begeisterter Schlussapplaus war der Lohn für die Laiendarsteller.

Der Schwank "Krawall im Zickenstall", der sich im zweiten Akt langsam zu einem veritablen Krimi entwickelt, erzählt die Geschichte von Bäuerin Adelgunde Abendroth (Christine Mitzel). Ihr Traum ist es, mit den großen Damen der Gesellschaft mithalten zu können, was ihr im Verlauf der Geschichte ordentlich Ärger einträgt - und den nicht nur mit ihrem Mann Albert (Udo Wiggenhauser). Mit ihrer herrlich gespielten überkandidelten Art und dem Wunsch eine Dame zu sein, bringt Mitzel ihren Bühnenmann gehörig ins Schwitzen. Und nicht nur ihn.

Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als sich neue Feriengäste auf dem Bauerhof ankündigen. Ein echtes Grafenpaar, Baronin und Baron von Adelwitz, vortrefflich gespielt von Anton Schlosser (Severin von Adelwitz) und Silke Müller (Frieda von Adelwitz), sowie die polizeilich gesuchten Betrüger Juliane (Nicole Vorbach) und Jakob Graf (Hubert Heck) nehmen Quartier bei den Abendroths. Es passiert, was passieren muss, das Ehepaar Graf wird für das Adelspaar gehalten, dabei haben die nur eines im Sinn: Der Bäuerin und Knecht Seppel (Josef Vorbach) das Geld aus der Tasche ziehen. Wäre da nicht Polizistin Emma Peel, gespielt von Ensembleneuling Daniela Sommerfeld, die Licht in das Dunkel bringt. Magd Franzi (Monika Seitz), mit viel Skepsis gesegnet, traut dem Braten ebenfalls nicht, was sie mit viel Schmackes auch zum Ausdruck bringt. Baron und Bauer verbrüdern sich mit viel Schnaps, langsam nimmt während dieser Prozedur ein Plan Gestalt an, der die Bäuerin zur Räson bringen soll. Eine Wahrsagerin muss her. Verkörpert von Schlosser, sorgte diese in dieser Szene für einen ordentlichen Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums. Um ihre Ersparnisse gebracht und mit Gefängnis wegen Beamtenbeleidigung bedroht, kommt die Bäuerin langsam zur Vernunft.

Das Theaterstück des Autors Wilfried Reinehr ist wie geschaffen für die temperamentvollen Laienschauspieler der beiden Gesangvereine. Mit viel Gespür für ordentlich und reichlich Situationskomik und Spaß am Spielen, mit Schwung und Humor, dröseln sie die Geschichte für das Publikum auf, obendrein garniert mit reichlich Schlagfertigkeit, Chaos und witzigen Dialogen. Für die beiden Vereine war der Theaterabend ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal stellten die Mitglieder erfolgreich ein Theaterstück auf die Bühne. Gespielt wird in einem zweijährigen Turnus.