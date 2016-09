Gehweg und Straße nur noch optisch getrennt

Sinzheim - Großes Interesse prägte die Bürgerinformation im Vereinsraum des Kartunger Kindergartens. Vor allem ging es um die Vorstellung der Vorentwurfsplanung für die Bereiche Kreuzbrunnen, Duttenhurster Straße und den Abschnitt der Kartunger Straße vom "Pflug" bis zur Einmündung Blütengasse.

"Wir wollen die Chance wahrnehmen, an erhebliche Fördergelder zu kommen", erläuterte Bürgermeister Erik Ernst bei der Begrüßung. Hinzu komme, dass in der Duttenhurster Straße Wasserleitungen liegen, die über 100 Jahre alt sind und ausgetauscht werden müssen.

Diplom-Ingenieurin Heike Schütt ging in ihrer Präsentation auf die Planung ein, die sie im Juli bei der Gemeinderatssitzung vorgestellt hat und die mit den Kartunger Vereinsvertretern und den Anwohnern kurze Zeit später besprochen wurde. Zahlreiche Anregungen, Vorschläge und Ideen flossen in die überarbeiteten Pläne ein. Vor allem das Kartunger Straßenfest gab für die Bereiche Duttenhurster Straße und Kreuzbrunnenplatz viel Anlass, bei der Planung Berücksichtigung zu finden.

So wurde darüber diskutiert und letztlich in den Plan übernommen, dass der Gehweg mit der Straße das gleiche Höhenniveau besitzen soll. Sowohl die Fahrbahn als auch der Gehweg werden gepflastert. "Damit haben wir in Sinzheim in der Hauptstraße und in der Friedhofstraße gute Erfahrungen gemacht", erklärte Ortsbaumeister Richard Hörth.

Der Straßenbereich soll rötliches Pflaster erhalten, das diagonal verlegt wird, was die Rollgeräusche der Fahrzeuge verringert. Der Gehweg soll graues Verbundpflaster erhalten. Durch die unterschiedliche Gestaltung erfolge eine optische Trennung zwischen Gehweg und Straße. "Mit dieser Lösung wird an Rollstuhlfahrer oder Menschen gedacht, die mit dem Rollator unterwegs sind und keine Schwellen überwinden müssen", war die Meinung einiger Besucher der Informationsveranstaltung.

Im Bereich vor dem "Pflug" wird die Duttenhurster Straße einen kleinen Schwenk machen. Verkehrsteilnehmer, die von der Duttenhurster Straße Richtung Kreisel fahren, werden dann nicht mehr im spitzen Winkel in die Kartunger Straße einbiegen, was der Verkehrssicherheit zugutekommt.

Breiten Raum nahm auch die Gestaltung des Kreuzbrunnenplatzes ein. Letztlich wird dort keine größere Umgestaltung stattfinden. Dazu hatten sich vor allem die Straßenfest-Vereine und auch die Anwohner ausgesprochen.

In dem betroffenen Bereich der Kartunger Straße werden Straße und Gehweg den Erfordernissen einer Landesstraße entsprechen. "Hier fahren täglich rund 1500 Autos und auch Busse durch", führte Richard Hörth aus, er ergänzte die detaillierten Ausführungen von Heike Schütt.

Sowohl die Vereinsvertreter als auch fast alle Zuhörer gaben ein positives Votum für die vorgestellten Planungen ab. "Damit können wir dem Gemeinderat eine klare Zustimmung bestätigen", freute sich Bürgermeister Ernst.

Im Anschluss stellte Ulrike Datan von der Steg Stadtentwicklung die Voraussetzungen vor, wie Privatpersonen an Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum kommen können. Allerdings ist der Zeitpunkt für die Antragstellung schon in greifbare Nähe gerückt.