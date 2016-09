Nach BT-Interviews: "Gipfeltreffen" zu Rebland-Tourismus

(red/hol) - Ein "Gipfeltreffen aller Beteiligten am Tourismus im Rebland" regt CDU-Stadtrat und Ortschaftsratsmitglied Klaus Bloedt-Werner an. In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen verweist er auf die im BT erschienenen Interviews mit Thomas Goth von der Baden-Badener Winzergenossenschaft, Robert Schätzle vom Weingut Schloss Neuweier, Andrea Stief vom Landwirtschaftsamt und Steffen Röll vom Weingut Nägelsförst. Sie alle hatten sich in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit BT-Mitarbeiterin Christina Nickweiler zur Entwicklung des Tourismus im Rebland geäußert. Nun sei es Zeit für ein "Gipfeltreffen", meint Bloedt-Werner.

Vorschläge zum Ausbau des touristischen Angebots habe es in den letzten Jahren immer wieder gegeben, wobei auch einige Dinge in Bewegung gekommen seien, es bei wichtigen Dingen jedoch bei der Diskussion geblieben sei. "Ziel eines Gipfels sollte es sein, dass sich alle Beteiligten über konkrete Ziele einigen, die in einem überschaubaren Zeitraum realisiert werden können." Hierzu gehöre der "Historische Rundweg", in den die Weinbaubetriebe des Reblandes eingebaut werden müssten. "Ähnlich den Rundwanderwegen in Sasbachwalden, Ottenhöfen und Kappelrodeck müsste es auch im Rebland möglich sein einen interessanten Rundwanderweg über verschiedene Distanzen zu schaffen, bei dem die Wanderer sowohl einen Einblick in historische Anlagen und Gebäude erhalten als auch die Möglichkeit Wein zu verkosten und auch zu kaufen." Der historische Verein des Reblandes mit dem Vorsitzenden Karl Keller habe bereits drei Varianten für einen solchen Rundwanderweg erarbeitet, schreibt Bloedt-Werner.

"Weiteres Thema wäre die Stollenanlage in Neuweier. Hier wäre zu überprüfen, ob sich Teile der Anlage nicht für die Lagerung von Wein eignen. Auf dem Vorplatz des Stollens könnte ein Platz entstehen, auf dem auch eine Informationstafel zum Stollen angebracht wird", meint der CDU-Politiker. Für beide Vorhaben wären nach seiner Meinung Zuschüsse aus dem Leader-Programm denkbar. "Es wäre sicherlich gut, wenn Sie als OB unsere Stadt die Initiative ergreifen und in Absprache mit den Beteiligten zu einem solchen Gipfeltreffen einladen würden", schließt das Schreiben.