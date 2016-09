Sanierung in zwei Abschnitten

Au am Rhein



Instandsetzung beginnt Au am Rhein (HH) - Die Instandsetzung des historischen Fachwerkgebäudes neben der Verwaltungszentrale in Au am Rhein hat offiziell begonnen (Foto: HH). Die Gesamtkosten sind auf 1,9 Millionen Euro veranschlag, aus dem Landessanierungsprogramm gibt es einen Zuschuss.