Neuer Bürgermeister zieht nach Balg

Baden-Baden (hol) - Alexander Uhlig, der künftige Baubürgermeister der Kurstadt, hat im Ortsteil Balg eine Wohnung gefunden. Er habe nun fast seinen gesamten Hausstand aus Pforzheim nach Baden-Baden gebracht, sagte der ehemalige Baubürgermeister von Pforzheim, der am 1. Oktober die Nachfolge von Werner Hirth übernehmen wird, gestern auf BT-Nachfrage. Die Übergabe der Amtsgeschäfte laufe: Nun stehe das mittlerweile dritte Treffen mit Hirth an, sagte er. Ansonsten sei er noch "am reinfühlen in die Stadt", meinte der 51-Jährige, der am 13. Oktober erstmals die Sitzung des Bauausschusses in der Kurstadt leiten wird. "Die Baustelle am Leo wird sicher eines meiner ersten Themen sein, um die ich mich kümmern muss", sagte er. "Eine Baumaßnahme an einer solchen Stelle bringt eben immer Unannehmlichkeiten mit sich."