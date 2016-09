Die neuen Gewänder sind eines Königs würdig

Von Christina Nickweiler Neuweier - Akkurat und mit ruhiger Hand schneidet Hilda Meier eine Bahn Stoff zurecht. Was da auf der großen Tischplatte in ihrem Nähatelier im obersten Stock ihres Hauses in der Neuweierer Türkengasse liegt, das ist ein ganz besonderes Material für einen außergewöhnlichen Zweck: Ein Gewand für einen der Heiligen Drei Könige. Viel hat die eifrige Näherin in diesen Tagen zu schneidern, da sie bis zum Jahresende mehr als 35 Gewänder fertiggenäht haben will. Denn wenn die Heiligen Drei Könige kurz nach Neujahr ausschwärmen, jede Haustüre abklappern, um Spenden zu sammeln und obendrein gemeinsam ihr Lied den Leuten vortragen, sind immer mehrere Gruppen im Weinort unterwegs. Bei der nächsten Aktion werden die jugendlichen Sternsinger in edlen Roben aus Brokat, Samt oder Satin an den Türen klingeln. Der Grund: Die Gewänder sind umgestaltete Talare, die aus dem hiesigen kirchlichen Kleiderfundus stammen und dann mit Hilfe von Hilda Meiers Nähkunst umgearbeitet wurden und werden. "Die Könige sollen schön angezogen werden", sagt sie. Im Atelier hängen auf einer Kleiderstange und auf Kleiderbügeln noch etliche unbearbeitete Messgewänder: In violetter und in tiefroter Farbe getünchte Talare, die oft bei Festgottesdiensten von den Pfarrern aus Neuweier und Steinbach getragen worden waren, oder ein grünes Gewand für die regulären Gottesdienste während des Jahres. Daneben hängen mehrere weiße liturgische Untergewänder, sogenannte Alben. Zwischen 40 und 70 Jahre dürften diese Gewänder wohl alt sein. Hilda Meier weiß den Wert der Stoffe und deren hochwertige Verarbeitung zu schätzen. "Die meisten Messgewänder sind ohne jegliche Nähte aus einem Stück geschaffen. So eine Qualität gibt es heute kaum mehr", sagt die ambitionierte Schneiderin. Sie selbst lernte den Umgang mit Nadel, Faden und Nähmaschine bei den Ordensschwestern in ihrer Heimatstadt Oberkirch. Als aktives Mitglied der katholischen Frauengemeinschaft pflegt sie seit Jahren die "Kirchenwäsche". Das heißt, sie wäscht die Gewänder der Ministranten, bügelt sie und flickt beschädigte Stellen. Stoffe oder hochwertige Kleidungsstücke zu entsorgen - für Meier ein absolutes Unding. Jeder noch so kleine Stofffetzen oder jede noch so kleine Applikation wird in einem Tütchen oder einem Behältnis aufbewahrt. Deswegen bekommt sie für ihre Arbeit für die Pfarrgemeinde hin und wieder auch Stoffe geschenkt. Größte Sorgfalt wendet sie an, als sie auf dem Messgewand aufgenähte Bordüren abtrennt. "Die werden in das Sternsingerkleid eingearbeitet. Das kaschiert die Nähte und sieht fein aus", sagt sie. Welches kreative Talent die Seniorin besitzt, das demonstriert sie an den "Kronen" der Drei Könige. Der rundförmig genähte und mit Füllmaterial gefütterte Kopfschmuck besteht aus demselben Stoff wie das Gewand. Für den eigentlichen Nähvorgang an der Maschine stehen alle nötigen Utensilien parat: zahlreiche Rollen Nähfaden in allen Farbnuancen, immer griffbereit hinter der Nähmaschine. Nebendran verrät eine Fülle von Stricknadeln in verschiedenen Stärken, dass Meier ebenso der Strickkunst mächtig ist. Unweit davon hat sie eine ganz komfortable sogenannte Overlock-Maschine, die in einem Arbeitsgang Stoffkanten sauber schneidet und mit vier großen Fadenrollen hochwertig die Säume verarbeitet. Trotz der unterstützenden Technik arbeitet Meier mehrere Tage an einem Gewand. Wie bei einem Künstler nimmt sie sich für ihr anspruchsvolles "Kunstwerk" eben Zeit.