Hat Baden-Baden das Zeug zur EU-Kulturhauptstadt?

Baden-Baden - Hat Baden-Baden Chancen, 2025 eine der beiden Europäischen Kulturhauptstädte zu werden? Fakt ist: In neun Jahren wird eine deutsche Stadt den von der EU vergebenen Titel tragen. Grünen-Stadträtin Sabine Iding-Dihlmann hat deshalb gestern beantragt, zu prüfen, ob die Kurstadt sich bewerben soll. Doch Oberbürgermeisterin Margret Mergen ist skeptisch.

2015 hatte sich eine Arbeitsgruppe aus Verwaltungsleuten und Kulturschaffenden in der Stadt bei zwei Treffen mit dem Thema beschäftigt (wir berichteten). Ein Ansatzpunkt für eine erfolgsversprechende Bewerbung sei dabei aber nicht gefunden worden, sagte Mergen gestern auf BT-Nachfrage. Sie sei offen für Impulse und realistische Ideen, jedoch werde es "nicht reichen, ein prickelndes Festival zu organisieren", machte sie deutlich.

Iding-Dihlmann führt dagegen den reichen Kultur-Bestand in der Stadt als Argument auf. Baden-Baden sei mit Festspielhaus, Theater, Philharmonie, Musikschule, Euraka und vielen anderen Einrichtungen eine von Kultur geprägte Stadt mit weltweitem Ruf und voller Weltoffenheit. "Gerade Festspielhaus und Philharmonie sind international bekannt. Außerdem möchte Baden-Baden Weltkulturerbe werden. In dieses Portfolio würde sich der Titel Europäische Kulturhauptstadt hervorragend einordnen", schreibt sie. Die frühere Sommerhauptstadt Europas habe das Zeug dazu, Europäische Kulturhauptstadt zu werden.

Es gibt schon vier deutsche Bewerber

"Es ist aber nicht damit getan, verschiedene Kulturinstitutionen in einer Stadt zu sammeln", widersprach Mergen gegenüber dem BT dem Ansinnen von Iding-Dihlmann. "Die EU will mit der Nominierung der Kulturhauptstadt einen Veränderungsprozess initiieren." Bewerber müssten Entwicklungspotenzial aufzeigen - in kultur- und in gesellschaftspolitischer Hinsicht, sagte sie und stellte dann die Frage in den Raum: "Was könnte da der Ansatz sein, um die Jury zu überzeugen?"

Es gibt bereits vier deutsche Bewerber für den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025: Dresden, Magdeburg, Stralsund und Nürnberg. Bislang waren mit Essen (2010), Weimar (1999) und West-Berlin (1988) drei deutsche Städte Titelträger gewesen. Dieses Jahr sind das polnische Breslau und das spanische San Sebastian an der Reihe. Der Titel wird seit 1985 von der EU vergeben. Seit 2001 gibt es pro Jahr zwei Kulturhauptstädte - eine aus West- und eine aus Osteuropa.

Beim Amtskollegen in Essen habe sie den EU-Anforderungskatalog abgefragt, sagte Mergen. Das habe ihr klargemacht, dass die EU mit der Vergabe vor allem eine Entwicklung anstoßen wolle. Andere mögliche deutsche Bewerber, deren Verwaltungschefs sie kontaktiert habe, hätten zurückhaltend reagiert. "Oft kam auch die Frage: Was wollt Ihr denn in Baden-Baden? Ihr seid doch schon gut aufgestellt", so die OB.