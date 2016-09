Telekom behält eigenes Leerrohrsystem

Baden-Baden - Zwölf von 18 Bäumen, die für die Umbauarbeiten auf dem Leopoldsplatz gefällt werden müssen, sind bereits weg, der Rest folgt nächste Woche. Ebenfalls seinen Platz räumen musste der Kiosk. Er öffnet ab heute seine Pforten in einem Behelfscontainer auf der Fieserbrücke. Nicht weg von ihrem alten Platz kommen indes die Leitungen der Telekom. Sie sollten ursprünglich auch in den neuzubauenden zentralen Infrastrukturkanal unter dem Leo verlegt werden, doch Stadt und Telefonanbieter konnten keine Einigung erzielen.

Denn die Telekom verfügt über ein eigenes Leerrohrsystem unter dem Leo, bestehend aus knapp 25 Leitungsschächten. Mit einer Verlegung der darin befindlichen Kabel in den neuen Infrastrukturkanal wären für das Unternehmen Kosten in sechsstelliger Höhe verbunden gewesen, erklärt der städtische Bauleiter Markus Selig. Es habe daher für den Telefonanbieter keinen Grund gegeben, sich am neuen Kanal zu beteiligen. Gleichzeitig wischt er eine Befürchtung ganz klar vom Tisch: "Falls die Telekom in Zukunft eine Leitung austauschen will, muss dafür nicht der ganze Platz wieder aufgegraben werden." Eine Erneuerung der Kabel sei mit Hilfe von Seilen im bestehenden System möglich, versichert er. Der Kommunikationskonzern bestätigt das.

Zudem, so Selig, liege das Telekomsystem auch nicht im Weg und könne durch kleine Anpassungen in das bauliche Gesamtkonzept integriert werden. "Nur an einer Stelle trifft es auf den neuen Infrastrukturkanal, kann diesen dort aber problemlos überqueren", beschwichtigt der Bauleiter. Zudem lägen die Leitungen der Telekom auch tief genug, um die künftige Deckschicht nicht zu schwächen.

In der Nähe der Stelle, an der die Telefonleitungen den Infrastrukturkanal kreuzen, stand bisher der achteckige Kiosk, der seit heute bis zum Abschluss der Arbeiten durch einen Verkaufscontainer in der unteren Sophienstraße ersetzt wird. Die lichtgraue Metallkiste soll aber in der kommenden Woche noch mit grafischen Elementen verschönert werden: Die Wahl fiel laut Stadtpressestelle auf ein Muster aus farbigen Quadraten, wie es auch den Bauzaun in Zukunft zieren soll.

Bereits seit vergangenen Montag laufen die Baumfällarbeiten. Im Visier der Kettensäge sind nun noch die japanischen Schnurbäume unmittelbar auf dem Leo und zwei der vier Kugelahornbäume vor der Sparkasse. Von letzteren steht einer genau auf dem Übergang vom alten zum neuen Belag. Seine Abholzung sei eine Vorsichtsmaßnahme, um statische Probleme zu vermeiden. Der Zweite fällt übrigens aus Symmetriegründen, wie Gartenamtsleiter Markus Brunsing erklärt. Sie müssen erst nächste Woche weichen, da erst dann keine Busse mehr über den Leopoldsplatz fahren (wir berichteten).