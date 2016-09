Die jugendlichen Zuschauer ernst nehmen und unterstützen

Baden-Baden - Vor zwölf Jahren von Intendantin Nicola May am Theater Baden-Baden ins Leben gerufen, hat das Kinder- und Jugendtheater mit seiner Spielstätte im Kulissenhaus "TiK" nicht nur spektakuläre Erfolge für die Region, sondern auch bedeutende Auszeichnungen in der deutschen Theaterlandschaft errungen. Mit der Ernennung von Dramaturgin Leona Lejeune (vormals Leona Benneker) zur Leiterin gewinnt es an Stellenwert. Unter der Leitung der Dramaturgin, die sich in vorangegangenen Spielzeiten um das Jugendtheater verdient gemacht hat, ist ein gesonderter Komplex entstanden, dessen Aufgaben und Verantwortlichkeit sich die neue Leiterin mit überzeugender Bereitschaft widmen will.

In die Arbeit maßgeblich einbezogen ist Isabell Dachsteiner, die in der Nachfolge von Virginie Bousquet als Theaterpädagogin eine Vielzahl von neuen Projekten vorstellte. Könnte an dieser Stelle nicht kurzerhand das liebevoll gestaltete "Theatertagebuch" empfohlen werden, das auf 64 reich bebilderten Seiten alle Fakten, aber sowas von restlos klärt, müsste der Bericht als Sonderbeilage gedruckt werden. Das handliche Büchlein liegt an den bekannten Stellen auf oder kann übers Internet bestellt werden. Neben dem Programm, das schon für die Kleinsten ausgewählt wurde sowie Empfehlungen für alle Altersstufen bis zum jungen Erwachsenen enthält, finden sich Angebote für die beiden Spielclubs der U22 und des Kinderclubs, der bereits zum zweiten Mal zu den deutschen Kindertheater-Tagen eingeladen wurde.

Entsprechend dem Spielzeit-Motto "Was wir glauben" setzen sich Workshops mit der Thematik auseinander, die auch als Kern der Spielplan-Stücke zum Tragen kommen wird. Etablierte Festivals wie "WoW" ( "Woche ohne Worte") und "Fit fürs Abi" sowie der "Welttag des Theaters für Kinder und Jugendliche" werden wieder aufgenommen. Spezielle Projekte mit und für Schulklassen, eine offene Bühne für Selbstdarsteller mit dem Verein "JuBa" sowie Kooperationen mit zahlreichen anderen Vereinen und Organisationen garantieren, dass die neue Spielzeit nicht nur im "großen Haus", sondern auch im TiK Spannung und beste Unterhaltung garantieren wird.

Neben der jeweiligen Vorstellung mit Altersempfehlung der einzelnen Stücke sollte auch den Hinweisen auf Termine, Abos, Preise und "Sonstiges" Aufmerksamkeit gewidmet werden. Lehrkräfte und Schulverwaltungen entnehmen der Broschüre ebenso wichtige Hinweise wie das junge Publikum und die ganze Familie. Gut zu wissen ist beispielsweise, dass der Vorverkauf fürs Weihnachtsmärchen "Der gestiefelte Kater" bereits am 28.September beginnt. Ein wesentliches Kriterium für gutes Jugendtheater sei, dass das jeweilige Stück die jugendlichen Zuschauer ernst nehme, sie in ihrer Lebenssituation unterstütze, sich aber nicht kindertümelnd anbiedere, zeigte sich Leona Lejeune überzeugt.