Droht Aumattstadion die Schließung?

Baden-Baden - Es ist der 22.Dezember 1974. Knapp sechs Monate ist es her, dass die Fußballnationalmannschaft den Weltmeistertitel erringen konnte. Jetzt stehen die Helden um Franz Beckenbauer und Sepp Maier in Baden-Baden im Aumattstadion auf dem Platz zum Training vor dem Spiel gegen Malta. Heute, fast 42 Jahre später, wäre so etwas laut Armin Zeitvogel, Präsident des Sportausschusses Baden-Baden, kaum mehr denkbar. Das Stadion ist marode, die Stadt will in Einzelschritten sanieren (wir berichteten). Zeitvogel geht das nicht weit genug: Er geht mit der Rathausführung hart ins Gericht.

Allen voran bemängeln der Sportfunktionär und Karl Reinbothe, der Berater des Ausschusses, fehlende Kommunikationsbereitschaft seitens der Verwaltungsspitze. "Man spricht mit uns nicht, ich habe einige Neuerungen in Sachen Aumattstadion teilweise aus dem BT erfahren. Offensichtlich legt die Oberbürgermeisterin keinen Wert auf einen Austausch. Der Gesprächscharakter fehlt vollkommen", schießt Zeitvogel in Richtung Rathaus und legt nach: "Viele Dinge, die wir über die Jahre aufgebaut haben, hat Frau Mergen mit wenigen Worten kaputt gemacht." Konkrete Beispiele dafür will er nicht nennen, betont aber: "Wir haben 18000 Vereinsmitglieder im Baden-Badener Sportausschuss, davon 5000 bis 6000 Kinder. Wenn man da den Finanzrasenmäher ansetzt, das kann nicht gut gehen." Der Sportausschuss ist der Dachverband der Baden-Badener Vereine.

Woher der Ärger rührt, beleuchtete das BT bereits vor wenigen Wochen. Das Aumattstadion wurde laut Reinbothe letztmals 1992 aufwendig saniert, mittlerweile ist die Drainage des Rasens defekt, so dass sich oft viel Wasser auf dem Grün ansammelt. Laufbahn, Sprunggrube und Hochsprunganlage sind so marode, dass sie laut den Vereinen nicht mehr für Wettkämpfe genutzt werden können, und auch die Tribüne biete mehr als nur eine Stolperfalle. "Wir laufen mittlerweile Gefahr, dass das Stadion aus Verkehrssicherungsgründen geschlossen werden muss", konstatiert Zeitvogel.

Laut ihm kann nur noch eine baldige Komplettsanierung Abhilfe schaffen. Die sei von der Stadt auch geplant gewesen - "das Problem ist also erkannt worden", sagt Zeitvogel - doch Zuschüsse vom Bund blieben aus. Jetzt möchte die Stadt, wie berichtet, eine schrittweise Sanierung über die kommenden Jahre durchführen. Im Haushalt für 2017 sind knapp 335000 Euro für Arbeiten im Aumattstadion eingeplant. Damit sollen unter anderem die Weit- und Dreisprunganlage verlegt und neu gestaltet werden sowie Stabhochsprung-, Kugelstoß- und Speerwurfanlage saniert werden. Weitere Maßnahmen sind ab 2018 geplant, im Haushalt ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330000 Euro eingestellt. Für den zweiten Bauabschnitt, in dem die Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz vorgesehen sei, beantrage die Verwaltung, wie OB Mergen jüngst im Gemeinderat sagte, derzeit Fördermittel. Eine Woche zuvor hatte es aus dem Rathaus noch geheißen, in Sachen Umwandlung Hartplatz in Kunstrasen sei noch keine Entscheidung gefallen.

Zeitvogel und Reinbothe können darüber nur den Kopf schütteln. Sie befürchten, dass die Stadt auch ihren ursprünglich geplanten Investitionsrahmen zurückfahren könnte. Denn einst war der Sanierungsumfang auf 2,9 Millionen Euro beziffert gewesen, von dem die Stadt 1,6 Millionen Euro tragen wollte. Dann fielen die Bundeszuschüsse weg. "Im Moment klingt der städtische Investitionsplan eher nach 800000, denn nach 1,6Millionen", schätzt Zeitvogel. Doch genau weiß er das nicht - verärgert wiederholt er: "Mit uns spricht ja keiner."

Als Sofortmaßnahme würde laut den beiden Sportfunktionären schon eines reichen: "Ein Platzwart muss her." Denn den gebe es im Aumattstadion aktuell nicht. Er könnte zumindest die bestehenden Anlagen einigermaßen in Schuss halten und würde darauf achten, dass sich die Vereine an den Belegungsplan halten - "denn die müssten auch nicht permanent auf dem Rasen trainieren", kritisieren Zeitvogel und Reinbothe.

Zeitvogel hat sich nun an den Badischen Sportbund gewandt, mit der Bitte, dass sich dessen Präsident vor Ort selbst ein Bild macht, um bei der Stadt mehr Druck aufzubauen.