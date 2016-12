Machtvoll erklingen die Stimmen

(hol) - Pascal Marshall (Foto: Rantastic) gibt zusammen mit Klaus Webel, Michael Spleth und Jogi Heeg am Mittwoch, 21. Dezember, 20.30 Uhr, auf der Rantastic-Bühne in Haueneberstein ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". » - Mehr

Kuppenheim