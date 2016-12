Pavel Baleff: "Die Luft dort ist voller Musik"

Baden-Baden - Die Wiener Staatsoper zählt zu den international bedeutendsten Opernhäusern der Welt, im Orchestergraben sitzen bei den Aufführungen die Mitglieder der Wiener Philharmoniker. An diesem Ort dirigieren zu dürfen, ist eine besondere Ehre und Auszeichnung. Diese wurden jetzt Pavel Baleff, dem Chefdirigenten der Baden-Badener Philharmonie, zuteil: Bei zwei Vorstellungen von Donizettis "L'elisir d'amore" ("Der Zaubertrank") gab er sein Debüt in dem renommierten Opernhaus.

"Es hat Spaß gemacht, die Luft dort ist voller Musik", sagt er auf BT-Nachfrage, und er ergänzt: "Man spürt die Liebe zur klassischen Musik in Wien auf der Straße." Das ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn vor und nach jeder Probe und Vorstellung warten Musikfreunde am Künstlereingang des Opernhauses, in den Händen großformatige Fotos der Sänger und Dirigenten, um Autogramme zu erhalten. Besonders berührt hat Pavel Baleff jedoch, dass die Staatsoper ihn in ihrer Ankündigung seines Debüts als "Chefdirigent eines der traditionsreichsten Orchester Deutschlands" bezeichnet hat; das hat ihn doch etwas stolz gemacht auf "seine" Baden-Badener Philharmonie.

Aufmerksam geworden ist man in Wien auf Baleff übrigens nicht nur durch seine Dirigate in Zürich und in Frankreich, sondern auch durch eine CD-Produktion mit der Philharmonie; Baleff sieht auch darin eine Würdigung der Arbeit und des Könnens des Baden-Badener Klangkörpers, dessen Chefdirigent er seit 2007 ist. Insgesamt dürfen in dieser Spielzeit nur vier Dirigenten bei der Wiener Staatsoper erstmals dirigieren. Sie reihen sich damit ein neben Pultstars wie Zubin Mehta, Riccardo Muti, Semyon Bychkov oder Simone Young.

"L'elisir d'amore" ist ein Repertoirestück, es steht seit mehr als 30 Jahren auf dem Spielplan der Staatsoper. Pavel Baleff dirigierte die 228. und 229. Vorstellung, beide waren ausverkauft, einschließlich aller Stehplätze. Da ein Gastdirigent meist nur Verständigungsproben mit den Sängern hat, Orchester und Chor erst bei der Aufführung erlebt, ist eine Top-Vorbereitung erforderlich. Bei den "Zaubertrank"-Aufführungen, die Baleff dirigierte, wirkten die renommierten Sänger Jinxu Xiahou (als Nemorino), Pietro Spagnoli (als Belcore), Aida Garifulina (als Adina), Bryn Terfel (als Dulcamara) und Lauren Michelle (als Giannetta) mit.

Auch wenn es sich bei den Aufführungen um ein Repertoirestück handelte, erschienen Kritiken, die meist positiv ausfielen. So schrieb zum Beispiel Dominik Troger von operinwien.at, einer Web-Plattform für Opernfans: "Das Orchester unter Pavel Baleff spielte animiert und zeigte Gestaltungswillen, was bei Donizetti-Abenden nicht immer der Fall ist." Und Elena Habermann schrieb auf der Kulturplattform "Online Merker": "Ein Pluspunkt der Vorstellung: Pavel Baleff war erstmals am Pult der Wiener Staatsoper zu erleben. Er dirigierte mit viel Schwung und Elan das Orchester, nahm viel Rücksicht auf die Sänger und sorgte für einen musikalisch ordentlichen und schönen Ablauf der Vorstellung."

Bei aller Anspannung und Anstrengung, die ein solches Debüt mit sich bringt, ein solcher Erfolg beflügelt auch: "Man bringt sehr viel Inspiration mit nach Hause und den Ehrgeiz, die neuen Erfahrungen in die Arbeit mit der Philharmonie einfließen zu lassen, um damit das Orchester und sich selbst weiter voran zu bringen."

International als Orchesterleiter gefragt zu sein - etwa durch Einladungen an die Oper Zürich, wo Baleff von Ravel "L'heure espagnole" und "L'enfant et les sortilèges" einstudieren und auf die Bühne bringen wird, oder zu Operngalas mit Gesangsstars wie Diana Damrau und Thomas Hampson - stärken auch das Renommee der Philharmonie und dienen der Kontaktpflege.

Und auch wenn der Chefdirigent unterwegs ist, für die Mitarbeiter im Orchesterbüro und den Orchestervorstand der Philharmonie ist er stets erreichbar: "Die Arbeit in Baden-Baden läuft auch in diesen Zeiten weiter." In nächster Zeit ist Pavel Baleff jedoch vor allem am Pult der Philharmonie zu erleben: so etwa bereits am Freitag beim Jubiläumskonzert der Brahmsgesellschaft anlässlich deren 50-jährigen Bestehens oder bei den Weihnachts-, Silvester- und Neujahrskonzerten.