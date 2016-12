Tierschützer wollen "üble Dressur-Praktiken" nachweisen

Baden-Baden - Die vor rund einer Woche erfolgte Beschlagnahme von zwei Hunden, mit denen Bettler aus Osteuropa auf der Fieserbrücke in der Hoffnung auf das Mitleid von Passanten Geld gesammelt haben (wir berichteten), will der Verein Tierschutz Baden-Baden für den Nachweis von "üblen Dressur-Praktiken" von Bettel-Banden nutzen. Dies betonte die Vereinsvorsitzende Viola Peter gestern im BT-Gespräch.

Zeugen hatten beobachtet, wie die mit kleinen Weihnachtsmann-Kostümen ausgestatteten, frierenden Hunde über lange Zeit immer wieder daran gehindert wurden, sich hinzulegen. Dies führte zu Anzeigen und schließlich zum Einschreiten des Baden-Badener Veterinäramtes mit Unterstützung des hiesigen Tierschutzvereins.

Der Verein hatte anschließend um Zeugenhinweise gebeten und war selbst überrascht vom großen Erfolg des Aufrufs: "Bei uns haben sich rund 30 Personen gemeldet und ihre Beobachtungen mitgeteilt", so Viola Peter. So habe man zum Beispiel erfahren, dass bei der Bettel-Aktion auf der Fieserbrücke zwar immer wieder die gleichen Hunde im Einsatz waren, doch die Bettler seien ausgetauscht worden.

Die Zeugen hätten auch bestätigt, dass beide Hunde - ein Malteser-Westie-Mischling sowie ein Pinschermischling - über einen langen Zeitraum in der Sitzposition hätten bleiben müssen. Die Tiere hätten einen enorm erschöpften Eindruck gemacht, ihre Köpfe seien immer wieder nach vorn gefallen. Der jeweilige Bettler habe sie dann immer wieder am Hals hochgezerrt. Nach der Beschlagnahme, so berichtet Viola Peter weiter, habe sich der Malteser-Mischling einigermaßen erholt, der Pinschermischling sei aber weiterhin "psychisch sehr auffällig und total verängstigt".

Der Tierschutzverein finanziert nun in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt diverse Untersuchungen, mit denen man die Dressur-Praktiken zur Manipulation der Hunde beweisen will, "die nicht mit tierschutzkonformen Methoden erfolgen", so die Vorsitzende. Dies gelte besonders für die Verwendung von Betäubungsmitteln und Elektroschocks.

"Damit wollen wir auch einen Damm brechen, denn viele Tierschützer und Veterinärämter trauen sich an das Thema des Missbrauchs von Hunden durch Bettelbanden ungern heran, weil der rechtliche Nachweis doch problematisch sein kann", erklärt Peter. Da seien häufig keine Narben am Körper der Tiere zu sehen, sondern man müsse aufwendige und teure Untersuchungen starten. Daher stellt Peter das mutige Einschreiten des Baden-Badener Veterinäramtes als beispielhaft heraus. Wenn man die Angelegenheit hier konsequent weiter verfolge, dann könne dies künftig in solchen Fällen auch den Tieren in anderen Städten helfen.