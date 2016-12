Kitschig schön oder ganz schön kitschig?

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Entstanden ist die Idee der üppigen Weihnachtsdekoration am Baden-Badener Löwenbräu aus der branchenüblichen Touristenflaute im tristen Novembergrau. Mittlerweile ist daraus ein regelrechter Besuchermagnet geworden. Täglich pilgern Hundertschaften durch das Areal und richten verzückt ihre Handys auf alles, was glitzert und sich bewegt. Bei einer ungarischen Familie strahlen die Augen der Großen angesichts der blitzenden Pracht mit den Kleinen um die Wette, die ihre Runden auf dem Karussell drehen dürfen oder den Schneemännern mit offenem Mund bei ihrem Tanz zuschauen. "Bissle verrückt, aber gut" lautet das Urteil von Klaus Günter aus Ettlingen, der eigentlich nur ein Bier im Freien trinken wollte, während seine Gattin ins Schwärmen gerät und mit einem gemurmelten "Wunderschön" bereits zum nächsten Fotomotiv entschwindet. Aus Oberweier kommen die beiden Freundinnen Iris Rosso und Rita Dreher, die sich nicht einigen können: Finden sie die voluminöse Pracht kitschig schön oder schön kitschig? Nur die Fanfare blasenden Osterhasen neben dem Thron, den fast alle Besucher als Fotomotiv liebend gerne besteigen, die sind ihnen dann doch zu amerikanisch. Schwer beeindruckt sind sie dagegen von den Lichterketten entlang der kompletten Hausfassaden, die im Dunkeln so schön leuchten. Das sehen Ingrid Kober und Waltraud Masci aus dem Karlsruher Raum ähnlich. "Hut ab vor den Menschen, die all das hier aufgebaut haben", machen sie sich Gedanken über die aufwändige Organisation des Lichtspektakels hinter den Kulissen. "Ein Wahnsinn", so staunen sie über die außergewöhnliche Dekoration. Ihnen gefallen die vielen unterschiedlichen Bilder und Figuren, und sie empfehlen jedem Besucher, das geschmückte Löwenbräu sei "ein Flecken in Ihrer schönen Stadt, wo man unbedingt hin muss". Familie Baechtel ist mit ihren Anverwandten aus Korsika und Haguenau gekommen, und ihnen fallen sofort die Unterschiede zum Vorjahr auf. "Wir nehmen es so, wie es ist", äußert sich der Vater diplomatisch, während die Augen der Frauen strahlen. Gastronom Mike Brandau als Herz und Motor des Ganzen liefert Hintergrundinformationen zu der alljährlichen Aktion, die vor 25 Jahren mit der auffälligen Weihnachtsdekoration an der Laterne begann und seit rund 13 Jahren am Löwenbräu immer fantasievollere Formen annimmt. Dabei immer wieder neue Ideen in die Tat umzusetzen, das ist Brandaus ureigenstes Hobby. Er besucht Weihnachtsmessen und holt sich dort die Inspiration, die er vor Ort umsetzt. Die gesamte Dekoration nimmt rund 400 Quadratmeter in einer Lagerhalle ein, zehn Mann sind im November zehn Tage lang damit beschäftigt, das ganze Material zu sichten, zu sortieren und notfalls zu reparieren. Der eigentliche Aufbau beschäftigt dann 20 Kräfte rund acht Tage lang. In diesem Jahr war der Aufwand besonders groß, da erstmals Lichterketten mit insgesamt 200000 Lämpchen als glitzernde Kaskaden die Hausfassaden illuminieren. Dass seine Deko bei unzähligen Wiederholungsbesuchern Kultstatus genießt und Tausende Fotos Werbung für die Kurstadt machen, erwähnt er nebenbei. Ein Herzensanliegen ist ihm das Kinderhospiz Bärenherz, für das Besucher der begehbaren Dekoration spenden können. In den vergangenen Jahren kamen, aufgestockt durch Freunde und Bekannte, über 20000Euro zusammen, Brandau überbringt die Spenden stets persönlich.

