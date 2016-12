Schulleiterinnen setzen auf Vernetzung

Baden-Baden - Die Erleichterung beim Pressegespräch in Sachen Vakanzen an drei Baden-Badener Grundschulen war spürbar, sowohl bei der Leiterin des Staatlichen Schulamts Rastatt, Anja Bauer, als auch beim kurstädtischen Bürgermeister Michael Geggus. Beide betonten, dass sie nicht damit gerechnet hätten, die Leitungspositionen der Grundschulen in Sandweier, Haueneberstein und Ebersteinburg so schnell und so reibungslos besetzen zu können.

"In Freudenstadt gibt es Grundschulen, wo seit Jahren die Schulleiterstellen vakant sind. Das zeigt, wie schwer die Besetzung solcher Stellen heutzutage ist. Deshalb sind wir überglücklich, dass uns das bis jetzt im Schulamtsbezirk Rastatt so wie jetzt hier in Baden-Baden bisher immer noch gelungen ist", verdeutlicht Bauer. Die verhältnismäßig zügige Vergabe der Stellen an Anne Brandt Martorell (32, Ebersteinburg), Heike Walz-Fettig (52, Haueneberstein) und Karin Fierhauser-Merkel (59, Sandweier) lag auch der Stadt Baden-Baden am Herzen, und bereitete einige Bauschmerzen, so Geggus. Denn für die relativ kleinen Grundschulen (Ebersteinburg 52 Schüler, Haueneberstein 141 Schüler und Sandweier 104 Schüler) gehe es immer auch um die Existenz. "Wir sind sehr froh, dass wir die Schulen bis jetzt alle halten konnten und wir wollen auch weiter an ihnen festhalten, solange das Kultusministerium mitspielt", untermauerte Geggus und fügte in diesem Zusammenhang an: "Dass es mit der Besetzung der Stellen so gut geklappt hat, ist eine wirklich schöne Bescherung."

Als wichtige Mittel zur Erhaltung der Standorte identifizierte der Bürgermeister die Angebotsvielfalt der Schulen sowie deren Verflechtung und Identifikation mit der jeweiligen örtlichen Gemeinschaft. Ein Bereich, der denn auch von allen neuen Schulleiterinnen bei ihrem Blick in die Zukunft mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht wurde. So soll in allen Grundschulen die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen gefördert und ausgebaut werden.

Gerade in Ebersteinburg, als kleinster der drei Schulen, sieht Brandt Martorell darin einen ganz wichtigen Bestandteil. Darüber hinaus will sie das Musikprofil und die Medienbildung ausbauen sowie weiter am eigenorganisierten Mittagessen und der Nachmittagsbetreuung festhalten. Brandt Martorell selbst unterrichtet Französisch, Deutsch und Musik und war zuletzt an der Grundschule Dornstetten. Bereits ein Urgestein an der Grundschule Sandweier ist laut Geggus Fierhauser-Merkel: Sie unterrichtet dort seit 2009 Englisch und Sport. Für Fierhauser-Merkel zählt der Ausbau des sport- und bewegungserzieherischen Profils zu den Schwerpunkten sowie unter anderem die Weiterentwicklung der Ganztagsbetreuung. Die steht auch bei Heike Walz-Fettig in Haueneberstein auf der Prioritätenliste. Die Lehrerin für Mathematik und Haushalt/Textil will außerdem unter anderem ein neues Raumkonzept erarbeiten.

