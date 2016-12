Gebäudekomplex wechselt Besitzer

(red/sre) - Der Kehler Architekt und Immobilienunternehmer Jürgen Grossmann hat für die Grossmann Group die beiden Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber dem Heliopark-Bad-Hotel zum Hirsch gekauft. Die denkmalgeschützten Gebäude in der Hirschstraße (Haus Nummer 2und 4) waren bis dahin im Besitz der Unternehmerin Anne Marie Steigenberger.

Es handelt sich um die letzten Gebäude in Baden-Baden, die noch einem Mitglied der Familie Steigenberger gehörten. "Der Verkauf dieser Immobilie ist für mich nicht irgendein Geschäft", wird Anne Marie Steigenberger in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich bin in Baden-Baden geboren und fühle mich als Badenerin, auch wenn ich seit Jahren in Frankfurt wohne." Die Immobilie sei immer eine Art Bezug zur alten Heimat, eine Verbindung gewesen. Mit dem neuen Besitzer wisse man den Gebäudekomplex aber in guten Händen.

Die Häuser mit der markanten, gelben Fassade will Grossmann in den nächsten Jahren "behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl" modernisieren. In dem Komplex befinden sich laut Mitteilung zwei Praxen, zwei Ladenlokale und 13Wohnungen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Mit dem gegenüberliegenden Bad-Hotel, das über eine Brücke mit den Häusern verbunden ist, hat der Kauf nichts zu tun: Dieses Haus war zwar einmal ein Steigenberger-Hotel, gehört aber mittlerweile seit Jahren der russischen Heliopark-Gruppe. Letztere hatte bereits 2009 signalisiert, dass sie die Immobilie bei einem entsprechenden Angebot gern verkaufen und nur als Betreiber auftreten würde. Ein passender Käufer hat sich seitdem aber scheinbar nicht gefunden - das Haus steht nach wie vor zum Verkauf, wie die Hotelleitung gestern auf Nachfrage bestätigte.