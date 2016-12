Der Ooser Bote geht - Klaus Pittner bleibt

Baden-Baden - Nach 23 Jahren ist Schluss: Heute gibt BT-Mitarbeiter Klaus Pittner den letzten Ooser Boten heraus. Der 65-Jährige hat das Mitteilungsblatt von 1994 bis heute Woche für Woche quasi im Alleingang gefertigt - war Journalist, Anzeigenvertreter, Setzer und Drucker zugleich.

"Noch ist alles ganz wie immer", sagt Pittner lachend, während er die letzten Exemplare des Boten aus dem großen Drucker in seinem Arbeitszimmer holt und die fertig gefalzten und gehefteten Heftchen prüfend durchblättert. "Dass mir etwas fehlt, werde ich wohl erst kommende Woche merken, wenn ich keinen Boten mehr machen muss", sagt er.

Der gebürtige Schwabe hat Ende der 1970er Jahre in einem Fotoverlag in der Stephanienstraße die Ausbildung zum Bilddokumentar absolviert und zog 1986 mit seiner Frau Bernadette und Tochter Nicoletta nach Oos. Als die beiden Frauen in seinem Leben 1993 beim Turnverein in Oos aktiv wurden, kam Pittner die Idee, ein Mitteilungsblatt für den Stadtteil zu kreieren.

Gesagt, getan. "Es ging mir darum, die Ooser Vereine in Szene zu setzen", so Pittner. Und das gelang ihm nicht nur mit dem Ooser Boten, sondern auch als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ooser Vereine, deren Vereinsgründung er maßgeblich in Gang brachte. Das Amt hatte er vom damaligen Stadtrat Helmut Blank übernommen und bis 2012 insgesamt 15 Jahre inne.

Die ersten Ausgaben des Boten im Frühjahr 1994 seien noch kostenlos verteilt worden, "um Interesse zu wecken", wie Pittner sagt. Diese Rechnung ging auf: Im Laufe der Zeit konnte er die Auflage dank fester Abonnenten auf etwa 500 erhöhen. Die meisten Leser hat Pittner in Oos - es gibt aber auch Abonnenten in Sandweier, Haueneberstein und Sinzheim. Ooser Geschäfte warben in dem Blatt. 46 Ausgaben pro Jahr wurden produziert - "im Sommer und rund um Neujahr habe ich mir immer Pausen gegönnt", erzählt Pittner. 2005 erschien der Bote erstmals mit farbiger Umschlagseite und leicht modernisiertem Layout.

Die Zeit vergeht: Tochter Nicoletta, mehrfache Stadtmeisterin im Geräteturnen, ist mittlerweile erwachsen, lebt in Straßburg und ist als Medienwissenschaftlerin beim Sender Arte tätig. Mitte des Jahres, als sein 65. Geburtstag nahte, sei der Entschluss gereift, kürzerzutreten, sagt Pittner. "Seitdem werde ich oft von Leuten angesprochen, dass etwas fehlen wird in Oos."

Doch Klaus Pittner wird nicht ganz in den Ruhestand treten. Die gute Nachricht für BT-Leser folgt zum Schluss: Der Journalist, der die Medien in der Kurstadt, darunter auch das BT, schon viele Jahre mit Nachrichten aus Oos versorgt, bleibt der BT-Redaktion erhalten: Ab 2017 ist er exklusiv fürs BT als freier Mitarbeiter tätig.