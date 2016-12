Wahl am 14. Mai

Sinzheim (cri) - Die achtjährige Amtszeit von Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst endet im kommenden Jahr am 31.Juli. Die Wahl des Gemeindeoberhaupts ist laut Gemeindeordnung frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor dem Freiwerden der Stelle durchzuführen, teilte die Verwaltung mit. Der Gemeinderat hat sich nun in seiner Dezember-Sitzung einstimmig für Sonntag, 14.Mai, als Wahltag entschieden. Eine eventuelle Nachwahl soll am 28.Mai stattfinden. Sie darf frühestens am zweiten und muss spätestens am vierten Sonntag nach der ersten Wahl stattfinden. Die neue Amtsperiode beginnt am 1.August. Ob er noch einmal antritt, will Bürgermeister Ernst Anfang des Jahres mitteilen. In einem BT-Gespräch nach der ersten Hälfte seiner Amtszeit hatte der Bürgermeister gesagt, dass er noch einmal kandidieren wolle.