Polizei testet Einbruch-Vorhersage auch in Baden-Baden

Baden-Baden - In der Kurstadt ist die Einbruchskriminalität in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Das hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg gestern auf Nachfrage des BT bestätigt. Um das Problem in den Griff zu bekommen, setzt die Kripo auch in Baden-Baden testweise ein Computerprogramm ein, das Wohnungseinbrüche vorhersagen kann.

"Tendenziell stellen wir einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen fest", hieß es gestern von der Polizei-Pressestelle. Ansonsten verwies Pressesprecher Wolfgang Drescher aber auf die offizielle Bekanntgabe der Kriminalstatistik für 2016 im kommenden Jahr. Seit vielen Jahren ist es so, dass Polizeidienststellen in Baden-Württemberg vor Bekanntgabe der offiziellen Statistik keine genauen Zahlen und Quoten nennen dürfen. Deshalb dürfe er auch genaue Zahlen für Baden-Baden derzeit nicht nennen, sagte Drescher.

Einen "starken Anstieg der Einbruchskriminalität in der Kurstadt" hat gestern auch CDU-Fraktionschef Armin Schöpflin vermeldet. Dadurch sei nicht nur großer materieller Schaden entstanden, auch das Sicherheitsgefühl der Bürger sei erheblich beeinträchtigt, schreibt Schöpflin in einem Brief an Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Dann fordert er von der Verwaltung, das Polizeipräsidium Offenburg darum zu bitten, das System "Predictive Policing" (auf Deutsch: vorbeugende Überwachung) baldmöglichst auch in der Kurstadt einzusetzen.

Bei diesem System handelt es sich um ein Computerprogramm, mit dessen Hilfe die Polizei mit einiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, wo demnächst eingebrochen werden könnte. Wie Wolfgang Drescher auf BT-Nachfrage erklärte, wird das Programm von den Beamten mit Daten aus bereits verübten Einbrüchen und bei der Ermittlung gewonnenen Erkenntnissen gefüttert. Je nachdem, wie genau diese Daten sind, werfe der Computer dann in manchen Fällen eine recht genaue Vorhersage aus, in welchem Zeitraum in welchem Wohngebiet die Gefahr eines Einbruchs besonders groß ist. Mit Hilfe des Computers seien beispielsweise im Kinzigkreis schon verdächtige Personen festgenommen worden, bevor sie aktiv werden konnten, weil die Polizei zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle auf sie gewartet habe.

"Das System befindet sich noch in der Testphase", betonte Drescher. In diesem Zusammenhang werde es derzeit von der Kripo im gesamten Verantwortungsbereich des Polizeipräsidiums eingesetzt - "also auch in Baden-Baden", so der Pressesprecher. Eine besondere Anforderung der Stadtverwaltung sei dafür nicht nötig.