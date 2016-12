Neuer Kindergarten in Weststadt

Baden-Baden - Die Verwaltung will dem Gemeinderat vorschlagen, einen fünfgruppigen Kindergarten im Keltenweg zu bauen. Der angedachte Neubau einer Tagesstätte in der Schußbachstraße ist dagegen vom Tisch. Für die Betreuungslücke im kommenden Jahr gibt es noch keine Lösung.

"Der Keltenweg ist das Ergebnis unserer Suchschleife", sagte Baubürgermeister Alexander Uhlig auf BT-Nachfrage. Das Thema sei bereits im Bauausschuss nichtöffentlich vorbesprochen worden. "In der Januarsitzung wollen wir öffentlich beraten."

Die Planung stehe noch ganz am Anfang. Ihm sei es aber ein Anliegen, sagte Uhlig, dass für den Bau der Kindertagesstätte in der Weststadt ein Architektenwettbewerb durchgeführt wird, um ein möglichst ansprechendes Ergebnis zu bekommen. "Die Topographie dort ist nicht ganz einfach", so Uhlig. Die Hanglage ermögliche es aber, zu zwei Etagen ebenerdige Zugänge zu bekommen. Das Gebäude soll nach Uhligs Worten so konzipiert werden, dass man es später, wenn die Kinderzahlen zurückgehen, auch als Familien- und Stadtteilzentrum nutzen kann.

Ins Visier genommen hat die Verwaltung das am Keltenweg liegende Areal in direkter Nachbarschaft zum Gelände an der Alemannenstraße, auf dem derzeit neue Wohnhäuser der Stadtbaugesellschaft GSE entstehen. Fürs wachsende Wohngebiet sei die Einrichtung wichtig, sagte Uhlig.

Der neue Kindergarten wird aber sicher nicht vor 2018 zur Verfügung stehen. Damit bleibt es dabei, dass es 2017 in der Kurstadt etwa 70 Kindergartenplätze weniger gibt als nötig. Bürgermeister Michael Geggus hatte das im Oktober im Hauptausschuss gesagt. Das Gremium hatte sich damals für eine Umnutzung der Flüchtlingsunterkunft in der Schußbachstraße ausgesprochen. Dies ist jedoch aus statischen Gründen nicht möglich, woraufhin über den Neubau eines Kindergartens auf dem dortigen Areal nachgedacht wurde. Diese Idee ist aber jetzt vom Tisch. Das Gebäude dort werde weiter als Unterkunft für Flüchtlinge gebraucht, hieß es gestern aus dem Rathaus. Für die 70 benötigten Kindergartenplätze sei man noch auf der Suche nach Provisorien. Auch für dieses Problem wolle man dem Gemeinderat im Januar eine Lösung präsentieren.