Streit um Führungsstil: Abschied im Februar

Baden-Baden - Die Aufregung unter vielen Gemeindemitgliedern der Baden-Badener Friedensgemeinde ist groß. Aus dem BT haben nicht wenige erfahren, dass Pfarrer Kornelius Gölz wegen Unstimmigkeiten mit dem Ältestenkreis gehen soll. Mehr ist von offiziellen Stellen nicht zu erfahren, der Ältestenkreis schweigt komplett. Beim BT stapeln sich die Leserbriefe, im Pfarramt häufen sich die Anrufe. Die Resonanz ist für Gölz (Foto: pr) überwältigend, deshalb versucht er im BT-Gespräch so gut er kann und es ihm die Vereinbarungen erlauben, Licht ins Dunkel zu bringen.

"Es gibt Streit zwischen der Mehrheit des Ältestenkreises und mir", beschreibt Gölz die aktuelle Situation und fügt an: "Dabei geht es ausschließlich um Fragen des Führungsstils und der Gemeindeleitung. Meine Arbeit in der Gemeinde und meine Qualitäten als Pfarrer und Seelsorger werden dabei nicht infrage gestellt." Genauere Details dürfe er nicht nennen, so die Absprache, er verwehre sich aber gegen jegliche anderweitigen Gerüchte, die in Umlauf gebracht würden. "Sie entbehren jeder Grundlage."

Doch fest steht: Das Vertrauensverhältnis zwischen Gölz und dem Ältestenkreis ist beschädigt - zu sehr, als dass sich der Pfarrer eine weitere Zusammenarbeit bis Sommer 2017, wie vom Ältestenkreis angeboten, vorstellen kann. Deshalb wird Gölz ab Februar in eine Gemeinde im Kirchenbezirk Ortenau wechseln. "Ich habe versucht, mich auf das Angebot des Ältestenkreises einzulassen - nicht zuletzt um unserer Konfirmandengruppe und meiner Schüler willen. Inzwischen habe ich aber gemerkt, dass ich nicht einfach weiterarbeiten kann wie bisher." Es gebe auch in einer christlichen Gemeinde Konflikte, die nur dadurch zu lösen seien, dass einer gehe. Darum habe er zusammen mit seiner Frau die Kirchenleitung in Karlsruhe gebeten, eine neue Aufgabe für ihn zu suchen. Am Donnerstagnachmittag gab diese dafür grünes Licht. Über Weihnachten, Neujahr und im Januar werde er aber noch für die Gemeinde da sein, betont Gölz. Es tue ihm "sehr leid", dass er unter diesen Umständen nicht mehr für die Friedensgemeinde machen könne."Ich bin sehr dankbar für die Wertschätzung und Unterstützung, die ich und meine Familie seit dem Bekanntwerden unseres Abschieds erfahren haben", sagt der 53-Jährige.

Er wird Baden-Baden als Privatperson noch verbunden bleiben, da seine Kinder in der Umgebung auf die Schule gehen. Auch im Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) wird er engagiert bleiben, zumindest so lange, bis die Internetseite, an der er mitarbeitet, an den Start geht. Den Vorsitz der ACK hat er allerdings vorgestern abgegeben.