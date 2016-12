Schäfer: "Sehr unbefriedigende Situation"

Baden-Baden - Die neuen, strengen Entsorgungsregelungen für ältere Dämmstoffe aus Styropor stellen Baufirmen, Entsorger und Bauherren vor Probleme. In der Kurstadt werden solche Abfälle zurzeit nicht auf der Deponie angenommen.

Seit dem 1. Oktober gelten Dämmstoffe, die mehr als 0,1 Prozent Hexabromcyclododecan (HBCD) enthalten, bundesweit als "gefährliche Abfälle". Es handelt sich dabei um ein Umweltgift, das viele Jahre lang als Flammschutzmittel diente, mit dem vor allem Dämmmaterial aus Styropor behandelt wurde. Hausmüllverbrennungsanlagen brauchen nun eine besondere Zulassung für dessen Beseitigung.

Dies hat Folgen vor allem bei Hausabbrüchen und -sanierungen, wenn Dämmmaterial aus Styropor in größeren Mengen anfällt. Entsorger nahmen zuletzt solche Stoffe häufig nicht mehr an. Die Unsicherheit war zuletzt groß, zumal auch von erheblichen Kostensteigerungen die Rede ist.

In Baden-Baden dürfen solche mit HBCD behandelten Styroporabfälle momentan nicht an der Deponie angenommen werden. "Das tut uns sehr Leid, doch wir haben aufgrund der Einstufung als ,gefährlicher Abfall' keine Wahl", erklärt dazu Bernhard Schäfer, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Umwelttechnik. Obwohl eigentlich jede Verbrennungsanlage diese Abfälle verarbeiten könne, fehle es immer noch an Regelungen für ein Entsorgungsverfahren.

"Das ist für uns eine sehr unbefriedigende und irritierende Situation", meint Schäfer. Er hoffe, dass der Gesetzgeber bald eine Lösung finde. Bis dahin empfiehlt Schäfer den Bürgern, solche Dämmstoffe falls möglich auf dem eigenen Grundstück zu lagern. Hingegen kann Styropor, das als Verpackungsmaterial Verwendung findet, weiterhin problemlos über die gelbe Tonne entsorgt werden.

Bei der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft GSE, die auch viele Sanierungsprojekte durchführt, ist man bei der Styroporentsorgung nach Aussage von Geschäftsführer Alexander Wieland bisher "mit einem blauen Auge" davongekommen. Zwei große Sanierungsprojekte in der Briegelackerstraße seien noch rechtzeitig vor Inkrafttreten der Neuregelung abgeschlossen worden.

Im Oktober hätten dann die Entsorgungsfachbetriebe die Annahme der Styropor-Dämmstoffe gestoppt: "Dies hat schon einige Panik erzeugt." Daher habe die GSE die bei zwei kleineren Sanierungsmaßnahmen anfallenden Abfälle zwischenlagern müssen. Doch nun sieht Wieland Licht am Horizont, denn die Entsorgungsbestimmungen seien gelockert worden. Allerdings rechnet er mit zusätzlichen Kosten: "Das werden wir bei der nächsten Ausschreibung zu spüren bekommen."