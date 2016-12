Es weihnachtet sehr - mit Pascal im Rantastic

(hol) - Die Adventszeit biegt auf die Zielgerade. Da kommt ein Termin am kommenden Mittwoch gerade recht, um sich kurz vor Heiligabend musikalisch auf das große Ereignis einstimmen zu lassen und den vorweihnachtlichen Stress bei festlichen Klängen hinter sich zu lassen: Vier Baden-Badener Künstler, Pascal Marshall, Klaus Webel, Michael Spleth und Jogi Heeg, werden am Mittwoch, 21. Dezember, im Rantastic in Haueneberstein in Zusammenarbeit mit dem Rantastic-Betreiber Jens Dietrich Weihnachtsfreude aufkommen lassen. Und das nicht nur musikalisch gesehen, denn das Konzert an diesem Abend ist ein Benefizkonzert: Ein Großteil der Einnahmen geht an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude".

Pascal Marshall und Pianist Klaus Webel haben bereits 2015 eine vorweihnachtliche musikalische Visitenkarte zugunsten der BT-Aktion abgegeben - mit einem gelungenen Mix aus berührenden Songs, weltbekannten Hits und zauberhaften Weihnachtsliedern. Der gebürtige Baden-Badener lädt das Publikum auch in diesem Jahr wieder auf eine besondere musikalische Reise ein mit Liedern, die jeder kennt, denen er jedoch eine ganz persönliche Prägung gibt.

Dieses Jahr setzen sich zudem auch die beiden Musiker Michael Spleth und Jogi Heeg für den guten Zweck ein. Die beiden Gitarristen und Sänger haben bei der SWR-3-Band zusammengespielt, spielen eigene Songs und machen aus Welthits ihre ganz speziellen Cover-Versionen mit viel Harmonie durch Melodie.

Im Rahmen der bereits 1958 ins Leben gerufenen Aktion des Badischen Tagblatts "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" sammeln der gleichnamige Verein und das Badisches Tagblatt alljährlich um die Weihnachtszeit Spenden für notleidende Einzelpersonen und Familien, deren Geldmittel nicht ausreichen, um den Adventstagen ein wenig Glanz zu geben. Auch in diesem Jahr dürfen sich viele Bedürftige in der Kurstadt wieder über eine finanzielle Gabe freuen, die in den kommenden Tagen übergeben wird. Wer für das Konzert am kommenden Mittwoch im Rantastic ein Ticket kauft, beteiligt sich an dieser wohl größten Spendenaktion für Bedürftige in der Stadt.

Tickets gibt es im Rantastic und für 26,70 Euro inklusive Gebühren in den BT-Geschäftsstellen. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.