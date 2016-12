Der Respekt vor dem Gegner gehört dazu Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die "harmonische Kampfkunst" setzt sich zusammen aus den drei Silben Ai für Harmonie und Freundschaft, Ki steht für die Lebensenergie und den Willen und Do für den Weg und die Methode. Beim Turnverein Lichtental unterrichtet Sensei Thomas Burkart Kinder und Erwachsene in dieser Form der Selbstverteidigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg begründete der heute als Osensei verehrte Japaner Morihei Ueshiba diese Form der Selbstverteidigung, die im besten Fall den Gegner außer Gefecht setzt, ohne ihn zu verletzen. Die in Krieg und Gefangenschaft erlebte Spirale der Gewalt wollte er durchbrechen, weshalb auch das Training laut Thomas Burkart Menschen in friedlicher Absicht verbinden soll. Burkart selbst kam während eines Sportfestes mit der Kampfsportart in Berührung und war so fasziniert, dass er nach Aus- und Weiterbildung zum Sensei im Jahr 2010 die Aikido-Gruppe im Turnverein seiner Lichtentaler Heimat begründete. Der Sport an sich ist alterslos. Das Training der Kinder und Jugendlichen verläuft zwar von den Erwachsenen getrennt, vor Prüfungen zum nächsthöheren Gürtel wird jedoch gemeinsam geübt. Wie im Judo beginnen die Anfänger mit den Farben Weiß und Gelb, worauf die Gürtel in Gelb, Orange, Grün, Blau, Braun und Schwarz folgen. Trainer Thomas Burkart ist Träger des braunen Gürtels und befindet sich gerade in Vorbereitung auf den 1. Dan. Deren gibt es offiziell fünf, Nächsthöhere werden nur noch verliehen als besondere Auszeichnung - so tragen etwa die beiden Bundestrainer den achten Dan. Das Training beinhaltet auch rituelle Aspekte, die strikt eingehalten werden. Nachdem die Matten in der Turnhalle der Lichtentaler Werkrealschule ausgelegt sind, knien die Schüler auf ihren Fersen in einer Reihe Burkart gegenüber. Mit einer Verbeugung wird der gegenseitige Respekt bekundet, auch vor dem aufgestellten Bild des Osensei wird der Kopf geneigt. Bei den späteren Paarübungen, wo der Trainer die Methode des Angriffs vorgibt, die Schüler jedoch aus dem Repertoire ihrer erlernten Möglichkeiten zur Abwehr schöpfen dürfen, ist diese respektvolle Verbeugung voreinander und dem Lehrer ebenfalls ein Ritual mit philosophischem Hintergrund. "Schließe den Angreifer in dein Herz", lehrte schon Morihei Ueshiba - will heißen, der hat vielleicht gerade einen schlechten Tag oder selbst zuvor Ungemach erlitten. Burkart weist in seinem Unterricht insbesondere den Kindern gegenüber ganz bewusst darauf hin, dass es sich bei Aikido um eine reine Verteidigungskunst handelt und es nicht darum geht, den Gegner zu verprügeln. Seine Schüler lernen, sich zu wehren und den Angreifer erst einmal schachmatt zu setzen, um sich dann "vom Acker zu machen" und Polizei oder andere Helfer zu verständigen. Deshalb sind anfangs Falltechniken ganz wichtig, um nicht selbst zu Schaden zu kommen, danach folgen im Training gezielte Griffe oder auch Tritte, die immer wieder geübt werden müssen. Da hierbei die Kraft des Gegners gegen ihn selbst gelenkt und durch eigene Technik ersetzt wird, müssen die anfangs ungewohnten Drehungen und Wendungen laut Burkart "vom Kopf in den Bauch rutschen", um sie im Ernstfall ohne nachzudenken parat zu haben. Auch die Abwehr von Messer, Stock oder Schwert werden geübt. Interessierte können sich auf der Homepage www.tv-lichtental.de informieren oder sich direkt melden unter aikido-tvlichtental@online.de.

