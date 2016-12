400 Quadratmeter zusätzliche Fläche

Von Christina Nickweiler Steinbach - Nach Jahrzehnten erfüllt sich für die Steinbacher ein langgehegter Wunsch: eine Halle für sportliche und kulturelle Veranstaltungen. Am vergangenen Samstag wurde nach nur einem Jahr Umbauzeit die erweiterte Sporthalle in der Meister-Erwin-Straße feierlich eingeweiht. Neben etlichen Honoratioren verfolgten auch zahlreiche Besucher von einer von insgesamt zwei Klapptribünen sowie von der neuen Galerie aus das Festprogramm. Ortsvorsteher Ulrich Hildner sprach von einem "Meilenstein in der langen und reichen Geschichte der Meister-Erwin-Stadt". "Heute ist ein großer Tag für das Baden-Badener Rebland und insbesondere für Steinbach", begann der Ortsvorsteher seine Festrede. Bevor Hildner einen Blick in die Historie warf, nannte er die Sanierung und den Ausbau zu einer Dreifeld-Mehrzweckhalle "ein gelungenes Projekt". Die neue Mehrzweckhalle ist der letzte Teil eines Gesamtkonzeptes mit dem Ziel, künftig einen neuen kulturellen und sportlichen Treffpunkt in zentraler Lage von Steinbach zu schaffen. Hierzu gehören das vor rund 18 Monaten eröffnete Bühnengebäude, ein Festplatz zwischen Mehrzweckhalle und Bühnengebäude sowie ein im Frühsommer neu installiertes Klettergerüst in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule. Hildner zeigte sich über die Solidarität unter den diversen Vereinen im Rebland und in der Kernstadt erfreut. Denn während des Umbaus seien die Sportgruppen zusammengerückt, um den Sporttreibenden des Sportrings-Yburg (SR) Trainingsmöglichkeiten in deren Hallen zu bieten. Ebenso konnten die Sportgruppen in die Hallen der Sportschule ausweichen. "Das war gelebte Solidarität", so der Ortsvorsteher. Ein "prächtiges Weihnachtsgeschenk" nannte Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Mehrzweckhalle, deren Betonträgergerüst von der im Jahr 1977 fertiggestellten Sporthalle stammt. Sie bezifferte die Kosten für den Umbau und die Erweiterung auf 4,1 Millionen Euro. Die "wunderschöne neue Mehrzweckhalle" sehe "top" aus, sei aufgrund der modernen Ausstattung als Dreifeldhalle ein Grund, in Vereine zu gehen und stelle künftig "im Herzen der Stadt Steinbach" einen Veranstaltungsmittelpunkt dar. Die Stadtkapelle unter der Leitung von Stefan Seckler stimmte die Anwesenden mit dem hymnenartigen Lied von Whitney Houston "One moment in time" musikalisch auf die feierliche Segnung der Halle ein. Nachdem Pfarrer Jürgen Knöbl von der evangelischen Matthäusgemeinde aus der Bibel zitierte, sprach er zusammen mit Diakon Wolfgang Neiß von der katholischen Pfarrgemeinde ein Gebet, um den Segen Gottes zu erbitten. Als Bauherrin fungierte die Gesellschaft für Stadtentwicklung (GSE), deren Geschäftsführer Alexander Wieland einige bautechnische Daten beisteuern konnte. Demnach konnte durch die Baumaßnahme eine zusätzliche Sportfläche von rund 400 Quadratmeter hinzugewonnen werden. Die Nettofläche wurde um zirka 980 Quadratmeter größer. Hier wurden neue Umkleidekabinen, neue sanitäre Anlagen, eine Ausgabeküche, ein barrierefreier Zugang mit Aufzug und neuem Treppenaufgang geschaffen. Verfügte die alte Halle nur über eine Trennwand, so teilen nunmehr zwei Trennwände die Halle und verwandelt diese im Nu in eine Dreifeld-Sporthalle um. Insgesamt wurden laut Wieland rund 40 verschiedene Gewerke "verbaut". Der Clou: Durch zwei Klapptribünen und eine Zuschauergalerie gibt es nun Platz für rund 250 Besucher, die künftig Turniere auf dem Spielfeld verfolgen können. Ein natürlicher Lichteinfall ist durch die ursprünglich installierten Oberlichter sowie durch eine Verglasung auf der Südseite der offenen Galerie gegeben. Umgeben vom Geruch der neuen Ausstattung sangen die Kinder des Grundschulchors unter der Leitung von Rektor Joachim Gerstner fröhlich einige Lieder. Nach der symbolischen Schlüsselübergabe richtete der Vorsitzende des SR-Yburg, Erwin Karcher, in Vertretung der Vereine Dankesworte an die Entscheidungsträger, aber auch an die Personen, die während der Umbauphase anderswo Trainingsmöglichkeiten für die Sportler schaffen konnten. Zum Programmende boten die Jugendlichen der SR-Yburg-Kampfsportabteilung sowie die Nachwuchs-Handballer einige sportliche Darbietungen. OB Mergen regte gegenüber dem BT an, einen Namen für die erweiterte Mehrzweckhalle zu finden. "Die Halle braucht noch einen Namen", sagte sie. Das Stadtoberhaupt könnte sich vorstellen, die Bürger zu befragen

