Bildband mit Fotografien aus dem "Sperrbezirk"

(hol) - Nur noch ein Monat, dann ist Barack Obamas Präsidentschaft Geschichte. Am 20. Januar 2017 gibt er die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger ab. Vor knapp acht Jahren schrieb der erste schwarze Präsident aber Geschichte in Baden-Baden: Sein erster Staatsbesuch in Deutschland führte ihn am 2.und 3. April 2009 anlässlich des NATO-Gipfels nämlich in die Kurstadt. BT-Fotografin Monika Zeindler-Efler hat jetzt zusammen mit ihrem Mann Ingolf Efler ein Buch veröffentlicht, das an diese denkwürdigen Tage erinnert.

Auf 52 Fotografien ist in dem Buch für den Leser die Stimmung nachvollziehbar, die damals in der Kurstadt zu spüren war. Es herrschte Ausnahmezustand. Gullydeckel wurden zugeschweißt, Hundertschaften der Polizei postierten sich in der Sophienstraße, Gegendemos waren angesagt und fielen ins Wasser - oder kleiner aus als erwartet. Kilometerweise wurden Absperrzäune aufgestellt, selbst der heilige Rasen der Klosterwiese war nicht tabu für die Hubschrauber mit dem Staatsgast und seinem Tross.

Doch den Präsidenten zum Anfassen, auf den viele gehofft hatten, den gab es für die ganz normalen Baden-Badener nicht. Auch für Monika Zeindler-Efler nicht, die an den beiden Tagen zwar fürs BT unterwegs war - aber eben ohne Fotografiererlaubnis für den Marktplatz, wo der Empfang mit geladenen Gästen, Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel stattfand. So ergab sich für die Fotografin ein ganz eigener Eindruck vom Präsidentenbesuch in der Kurstadt. Und diesen gibt sie in ihrem Buch zu Protokoll. Es ist der Eindruck der Visite aus dem "Sperrbezirk" heraus, zu dem Baden-Baden damals für zwei Tage wurde. Ohne ein Bild mit Barack Obama - aber mit vielen Fotografien, aus denen der Geist dieser beiden Tage des Präsidentenbesuchs ganz deutlich hervorscheint.

Auf 68 Seiten bietet sich dem Betrachter der Eindruck von einem winzigen Stück deutsch-amerikanischer Geschichte und einem größeren Stück Baden-Badener Stadtgeschichte. Freunde dieser Stadtgeschichte und Fans der Fotografien unserer Mitarbeiterin kommen beim Blättern durch den Bildband auf ihre Kosten. Monika Zeindler-Efler, die vor ihrer Tätigkeit fürs BT als ausgebildete Fotografin unter anderem auch fürs Schweizer Fernsehen und renommierte Zeitungen in der Schweiz gearbeitet hat und später für den SWF, hat das Buch gemeinsam mit ihrem Mann, dem Medien- und Filmwissenschaftler Ingo Efler, herausgegeben.

"When Obama came to the black forest" (Deutsch: Als Obama im Schwarzwald war) ist auf Englisch und Deutsch im Verlag Edition Ooslicht erschienen. Es ist als E-Book für 6,99 Euro oder als gedruckte Version im Internet für 39,59Euro zu bestellen.

www.blurb.de