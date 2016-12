Winzerbuben präsentieren glanzvollen "Winterzauber" Von Regina Voith Steinbach - Zwar beschwor Andreas Hacken, Dirigent und musikalischer Leiter der Varnhalter Winzerbuben, die große Fangemeinde angesichts des fehlenden weißen Zaubers in der Yburghalle mit "fest an Schnee glauben". Doch stand dies beim Konzert-Motto "Winterzauber" nicht im Vordergrund: Welthits und gut vorbereitete Solisten gaben der gut dreistündigen Vorstellung den Glanz. Eine hochkarätige Veranstaltung vor einem begeisterten Publikum beschloss das Jahr des Varnhalter Vereins. Die Stuhlreihen für Hundertschaften waren lückenlos besetzt. Viele Angehörige von Kapellenmitgliedern verfolgten zwischendurch die Ehrungen, welche von Alfons Ruf, Vize-Präsident des Blasmusikverbands Mittelbaden, höchst amüsant wie fundiert vorgenommen wurden. In der festlich und weihnachtlich geschmückten Yburghalle nahm in der ersten Reihe eine Riege Ehrengäste Platz, darunter Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner und Stadtrat Klaus Bloedt-Werner. Winzerbuben-Vorsitzender Rolf Frank begrüßte nach dem Eingangsmarsch "Jubelklänge" alle namentlich und lobte die Verbundenheit mit dem Musikverein. Wie gewohnt gab Andreas Hacken zu jedem gespielten Lied eine Kurzgeschichte, die die Entstehungsgeschichte des Songs und das dann vorgetragene Arrangement genau belegte. So wurde beispielsweise die von Gioachino Rossini berühmte Ouvertüre zur Oper "Wilhelm Tell" fundiert angekündigt. Dass sich dahinter die Ehrung für die 25-jährige Mitgliedschaft von Daniel Frank verbarg, der am Marimbaphon eine fehlerfreie, zehnminütige Einzelleistung darbot, war eines der Highlights des mehrstündigen Programms. Ebenso hervorgehoben werden kann der gesangliche Vortrag von Melanie Doll. Sie trug stimmlich überzeugend Barbara Streisands Titelmelodie aus dem Film "So wie wir waren" vor. Das beliebte Jahresabschlusskonzert der Winzerbuben gilt erklärtermaßen seit vielen Jahren als "musikalisches Dankeschön" für die Treue der Fangemeinde und der Sponsoren. Daher war es für Alfons Ruf ein Heimspiel, die vier Ehrungen vorzunehmen, welche den Abend gliederten. Christian Schühle und Daniel Frank wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Dem langjährigen Kassenwart Wolfgang Link wurden seine Verdienste in 20 Jahren Vorstandsarbeit für die Winzerbuben honoriert. Wolfgang Eckerle, der sich ebenfalls im Vorstand verdient gemacht hatte, konnte die Ehrennadel für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht werden. Welch' starke Entwicklung der Varnhalter Verein unter straffer Führung und mit zeitgemäß gewählten Arrangements genommen hatte, brachte Alfons Ruf auf den Punkt: Vereine seien "wichtige Stabilisatoren unserer Gesellschaft". Die Winzerbuben seien darin "gut aufgestellt". Ruf honorierte vor allem die Jugendarbeit und die vorbildliche, zeitgemäße Ausrichtung des Vereins. Auch wenn das Konzert unter dem Motto "Winterzauber" anfangs weniger mit Weihnachtsliedern geschmückt war, konnte der darauf eingestimmte Besucher am Ende mit den Evergreens "A christmas festival", "Merry christmas allerseits", Mariah Carreys "All i want for christmas is you" und schlussendlich mit der "Petersburger Schlittenfahrt" versöhnt werden.

