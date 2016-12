Kunstrasen nun doch schon 2017

Baden-Baden - Die im BT geäußerte Kritik von Vereinen und Sportausschuss an der Baden-Badener Verwaltung wegen der Zustände im Aumattstadion war harsch und unzweideutig. Jetzt reagiert die Stadt. Bereits im kommenden Jahr soll der Hartplatz in einen Kunstrasen umgewandelt werden, die nötigen Sanierungen an den Leichtathletiksegmenten werden zusammengefasst und auf das Jahr 2018 verschoben.

Ursprünglich war geplant, 2017 für knapp 335000 Euro die Sanierung des Leichtathletiksegments Ost in Angriff zu nehmen, was unter anderem die Neugestaltung respektive Sanierung der Weit- und Dreisprunganlage sowie der Stabhochsprung-, Kugelstoß- und Speerwurfanlage beinhaltet hätte. "Doch nach dem BT-Bericht über die Zustände des Stadions und speziell des Rasenplatzes haben wir uns im Fachbereich Sport noch mal zusammengesetzt und einen neuen Plan ausgearbeitet", erklärt Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Dieser Plan erhebt nun den Bau eines Kunstrasens zur obersten Priorität für das kommende Jahr. Er soll den bestehenden Hartplatz ersetzen. Die Stadt werde dazu eine im Haushalt für 2018 eingeplante Verpflichtungsermächtigung vorziehen und sei aktuell dabei, Fördergelder beim Regierungspräsidium zu beantragen, so Mergen. Laut Schätzung der Verwaltung kostet die gesamte Umwandlung rund 435000 Euro.

Erst danach sollen im Jahr 2018 die Leichtathletiksegmente saniert werden. Dafür dann aber alle auf einmal - die Investitionssumme beliefe sich allein dafür auf 755000 Euro. Diese Umstellung der Prioritäten sei mit dem SCL Heel abgesprochen und der beste Weg für eine umfassende Sanierung, betont Mergen und fügt an: "Wir müssen durch den Bau des Kunstrasens zunächst einen ständig bespielbaren Platz als Ausweichmöglichkeit schaffen, bevor wir das Stadion und den dortigen Rasen in Angriff nehmen können."

In zwei Jahren, 2019, sollen dann die Funktionsgebäude renoviert werden. Alles auf einmal ist laut Mergen aus drei Gründen weder sinnvoll noch möglich. Zum einen, weil eine Komplettsanierung auf einen Schlag eine "enorme Herausforderung für den Haushalt" bedeute, zum anderen, weil ein Antrag auf Fördergelder für eine Großmaßnahme weniger Aussichten auf Erfolg hätte als mehrere Anträge für kleinere Schritte. Darüber hinaus hält Mergen die bauliche Bewältigung auf einen Schlag für nicht realisierbar, da man die Renovierungsarbeiten so gut es gehe während der Sommerferien erledigen wolle. Die Maßnahmen sollen am 19. Januar im Bauausschuss erstmals öffentlich diskutiert werden. Sportausschusspräsident Armin Zeitvogel wertet das als verhalten positives Zeichen: "Zumindest gibt es einen Plan." Den Kunstrasen zuerst zu machen, sei das richtige Vorgehen.

Kommentar