"Er sieht, wenn eine Glühbirne bald kaputt geht"

Baden-Baden - Niclas Bischoff hat den Blick fürs Detail. Was meist wie eine Floskel klingt, ist bei dem zwölfjährigen Baden-Badener Realität. Er kennt jeden Brunnen in der Kurstadt, weiß, welche Farbe die TÜV-Plakette sowohl von alten als auch brandneuen Autos 2018 haben wird und es fällt ihm sofort auf, wenn irgendwo ein Licht nicht brennt, auch wenn es sich nur um eine Birne einer meterlangen Weihnachtslichterkette handelt. Er nimmt die Welt anders, genauer wahr als seine Mitmenschen. Niclas hat eine Autismusspektrumsstörung.

Diese Krankheit verleiht ihm Fähigkeiten, von denen andere nur träumen können und die teilweise schier unglaublich erscheinen. Dafür bereiten ihm oft einfache Dinge des Alltags Probleme und Kopfzerbrechen. Für seine Eltern ist das mitunter eine Gratwanderung.

"Lichter sind seine Welt", sagt seine Mutter Sandra Bischoff. Wie sehr, das zeigt die folgende Geschichte: Es ist einen Tag, nachdem die Weihnachtsbeleuchtung in Baden-Baden in Betrieb geht (respektive gehen soll), als sich Sandra Bischoff in Niclas' Namen mit einer Frage ans BT wendet.

Sie schreibt: "Seit Oktober musste ich regelmäßig überprüfen, wie weit und wo welche Installationsarbeiten vorangehen. (...) Umso erleichterter war ich, als Sie endlich letzte Woche über die Weihnachtsbeleuchtung berichteten. Endlich verlässliche Angaben zur Beleuchtung. Seitdem konnte mein Sohn schier nicht schlafen. (...) Ich habe es so eingerichtet, dass ich abends mit ihm durch die Rheinstraße gefahren bin. Niclas war kurz vorm Herzinfarkt. Nichts leuchtet! Vielleicht können Sie ,Licht ins Dunkle' bringen?" Gefragt, getan. Und tatsächlich: Die Verwaltung erklärte, dass die Lichter nicht immer gleichzeitig angehen und in der Rheinstraße bei der Bernharduskirche am ersten Tag nicht brannten.

Am zweiten funktionierte dann alles. Niclas inspizierte das ganz genau, sagt Mutter Sandra. Doch für ihn geht es nicht nur um das große Ganze. "Er sieht jede defekte Birne und kann teilweise bei uns zu Hause vorhersagen, dass bald eine kaputt geht. Wenn er das sagt, kann man fast drauf wetten, dass sie zwei Wochen später hinüber ist", erzählt Vater Albert Bischoff. Kein Wunder, dass Niclas längst aufgefallen ist, dass die Schneeflocke in der Rheinstraße auf Höhe der Theodor-Heuss-Schule nicht mehr leuchtet.

Ansonsten interessiert sich Niclas sehr für die Aufgaben des TÜV, die Regularien und Farben der Plaketten hat er auf Jahre im Kopf. Außerdem haben es ihm Brunnen und Tassen angetan. Letztere sammelt er. Inselbegabung nennen so etwas die Experten. Die Kehrseite der Medaille zeigt sich im Alltag.

Zwar ist bei Niclas kein Autismus, sondern nur die geringere Form einer autistischen Spektrumsstörung diagnostiziert worden, aber "er hat sehr viele autistische Züge, eben diese Faszination für Licht und Wasser", erzählt seine Mutter. Auch feste Abläufe erleichterten ihm den Alltag ungemein. Im Gegensatz zu Autisten lebt er aber nicht in seiner eigenen Welt und kann mit fremden Menschen zusammen sein und mit ihnen reden. Mit seinem Großvater dreht er regelmäßig Videofilme und führt sie vor. Außerdem faszinieren ihn Hunde.

Schwieriger wird es, wenn der alltägliche Ablauf gestört wird. "Der Wechsel in die fünfte Klasse war so ein Problem, das ihm tagelang einiges Unbehagen bereitete und ihn nervös gemacht hat", erzählt Sandra Bischoff. Noch komplizierter wird es beim Essen. Denn das darf bei Niclas nur aus Nutella, Kaba, Wiener Würstchen, Kartoffelbrei und Spaghetti - keine anderen Nudeln - und zum Frühstück einem Ei bestehen. Etwas anderes isst er nicht. Seine Mutter hat mittlerweile unzählige Möglichkeiten gefunden, aus diesen Bestandteilen Gerichte zu kochen.

In der Schule kann Niclas nur die Dinge, die ihn besonders interessieren. Da er einen leichten Sprachfehler hat, geht er als "Inklusionskind" auf die Werkrealschule. Medizinische Diagnosen gibt es nur wenige, selbst Experten rätseln ab und zu, erzählen die Eltern. Aber es gebe Therapien, die helfen, gerade im Hinblick auf das Thema Selbstbewusstsein.

Ach und übrigens. "Die TÜV-Plakette im nächsten Jahr ist orange, bei Neuwagen blau. Dieses Jahr ist sie grün", erklärt Niclas dem BT-Redakteur zum Abschied, als der erzählt, dass sein Gefährt vor wenigen Wochen bei der Prüfstelle war.