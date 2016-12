Alte Mauerreste entdeckt

(stj) - In der Weiherwiesenstraße in Staufenberg entstehen hinter der Pauluskirche zwei Doppelwohnhäuser. Seit vier Wochen ist die Baustelle eingerichtet. Dadurch ist eine Engstelle entstanden, die insbesondere für Kinder auf dem Schulweg eine Gefahr darstellt (Foto: Juch). » - Mehr

Loffen au (ham) - Für kleine Gemeinden ist die Erhaltung der Infrastruktur heutzutage eine Herkulesaufgabe. Das zeigt sich in Loffenau. Die rund 2 500 Bürger dürfen sich zwar freuen, dass die Post-Filiale über 2016 erhalten bleibt, aber bei den "Adlerstuben" (Foto: Juch) gibt es Probleme. » - Mehr