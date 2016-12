Große Freude über neue Schulleiterin

Sinzheim - Die Beliebtheit von Tatjana Lisowski hat deren Einführung als Rektorin der Leiberstunger Grundschule am Montag in der Wendelinushalle überstrahlt. Schulrätin Ulrike Schira hob das beispielhafte Engagement der geschätzten Lehrerin hervor und unterstrich deren vielfältige Fähigkeiten, die sie für das Amt als Schulleiterin besonders geeignet machen würden.

Mit dem Lied "Bonjour heißt guten Tag" hießen die Grundschüler alle willkommen, bevor Heike Hinzmann die Gäste begrüßte, unter ihnen auch Familie und Freunde von Tatjana Lisowski. Bereits im vergangenen Jahr hatte die neue Rektorin die Schulleitung kommissarisch übernommen. Deshalb freute sich die Schulrätin in ihrer Rede zur Amtseinführung, dass der Übergang zur Schulleiterin nahtlos erfolgen konnte.

1976 wurde Tatjana Lisowski in Oppeln (Oberschlesien) geboren. Ihre Familie siedelte nach Rastatt um, wo sie Grundschule und Realschule besuchte. Nachdem sie am Wirtschaftsgymnasium ihr Abitur abgelegt hatte, studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und legte im Frühsommer 2000 das erste Staatsexamen ab. Empfingen und Freudenstadt waren ihre Stationen in der Referendariatszeit, 2002 kam sie als Krankheitsvertretung in den Schulamtsbezirk Rastatt. Sowohl in der Grund- und Hauptschule Hauenberstein als auch in der Grundschule Lichtental verfestigten sich ihre Fähigkeiten, bevor sie im Sommer 2004 zur Grundschule Halberstung kam. Seit 2005 unterrichtet Tatjana Lisowski an der Grundschule Leiberstung.

"Sie sind mit dieser Schule hier verbunden, Sie sind hier verwurzelt und haben sich hier entfaltet", betonte Ulrike Schira in ihrer Rede. In jeder dienstlichen Beurteilung seien das Engagement und ihr empathischer Umgang mit den Kindern gelobt worden, lobte die Schulrätin. Tatjana Lisowski hätte Eigenschaften, die für eine Schulleiterin unentbehrlich seien. "Sie repräsentieren die Schule nach außen und sollen die vielfältige Arbeit mit den Kindern, Kolleginnen und den Eltern meistern", zeigte sie weiter auf. Dazu wünschte sie der neuen Rektorin eine glückliche Hand, gute Kondition und eine große Portion Humor.

"Ich bin überzeugt, dass Sie die Richtige für diese Aufgabe sind", hob Bürgermeister Erik Ernst bei seinen Glückwünschen hervor. Eine gute Schule sei ein Aushängeschild für die Gemeinde. Es sei nicht leicht, eine Kollegin zu finden, die bereit sei, Führungsaufgaben zu übernehmen, betonte die Geschäftsführende Schulleiterin Isolde Graf, die Tatjana Lisowski eine geschickte Hand und weiterhin die Begeisterung für ihren Beruf wünschte.

Dekan Martin Schlick überbrachte Glückwünsche, auch im Namen von Pfarrer Jürgen Knöbl. "Lehren Sie auch das ABC des Glaubens", sagte er und wünschte der Schulleiterin "viel Kraft von oben".

Für die Eltern gratulierte Elternbeiratsvorsitzende Yvette Mast, bevor die 4. Klasse einen Lichtertanz aufführte. Auch der Grundschulchor gestaltete unter der Leitung von Heike Hinzmann mit seinen Liedern "Let us sing together" und dem "Lied der Freunde" die Feierstunde mit.

Zum "Schulanfang" überreichten Schüler und Kollegium eine große Schultüte, die mit vielerlei nützlichen Dingen gefüllt war, darunter auch für Wellness und Erholung. Die Freude stand Tatjana Lisowski bei ihren Dankesworten ins Gesicht geschrieben, und sie versprach ihr Bestes für die Grundschule in Leiberstung zu geben. Der Udo-Jürgens-Song "Das ist dein Tag", gefühlvoll vorgetragen von der 20-jährigen Pauline Gartner, war der stimmungsvolle Übergang zum anschließenden Umtrunk.