Saufänge: Thema liegt in Stuttgart weiter auf Eis Baden-Baden (hol) - Auch die Jagdsaison 2016/17 wird vorübergehen, ohne dass die beiden Saufänge im Stadtwald zum Einsatz kommen. Das Thema liegt derzeit im zuständigen Forstministerium in Stuttgart auf Eis. Das sagte Jürgen Wippel von der Pressestelle des Ministeriums jetzt auf Anfrage des BT. Die Schwarzwildproblematik sei insgesamt in Baden-Württemberg schlimmer geworden. Deshalb habe man einen Runden Tisch gebildet, an dem sich Jäger, Forstleute, Landwirte, Veterinäre, Tierschützer und Ministeriumsmitarbeiter austauschten - "eben alle, die zu dem Thema was zu sagen haben", so Wippel. Auch über den möglichen Einsatz von Saufängen werde dabei diskutiert. Bis zu einer Entscheidung des Runden Tisches sei der Einsatz der beiden Fänge in Baden-Baden aber zurückgestellt worden. "Bei diesem Thema geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit", so Wippel. Bis zur nächsten Jagdsaison 2017/18 könnte nach seinen Worten vielleicht eine Einscheidung gefällt werden. "Das wäre das Ziel." Im Oktober hatte es auf BT-Anfrage aus Stuttgart noch geheißen, dass man "in Bälde" entscheiden wolle. Im Jahr 2015 hatte die Stadt den Einsatz der Fänge im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts beantragt, bei dem getestet werden sollte, ob dieser Einsatz unter tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten möglich ist. In der Jagdsaison 2015/16 waren die Fänge aber nicht im Einsatz, weil der Antrag zu spät gestellt wurde. Im Winter 2014/15 waren die beiden Holzkonstruktionen im Baden-Badener Stadtwald erstmals eingesetzt worden, was für viel Aufregung bei Tierschützern und Jägern sorgte (wir berichteten). Am Ende waren in den Arealen bei einem einzigen Einsatz insgesamt nur drei jeweils einjährige Tiere gefangen und getötet worden. Kommentar

