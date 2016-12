Abwechslungsreicher Begleiter durch das Jahr

Rebland-Ortsansichten aus ganz unterschiedlichen Blick-winkeln und Jahrzehnten prägen den Kalender. So zeigt eine farbige Ansicht Steinbach zu Ende des 19. Jahrhunderts mit Rathaus und alter Kirche. Ein Höhepunkt ist sicher das Farbfoto der damals noch neuen ARAL-Tankstelle von Herbert Knopf aus dem Sommer 1961. Die Post- und Spitalstraße zeigt eine kolorierte Abbildung Steinbachs aus den 1930er Jahren. Darauf zu sehen sind die Schornsteine der Senf- und Essigfabrik sowie der Mälzerei Seebacher.

Beeindruckend ist das Februar-Kalenderblatt: Eine groß-formatige Aufnahme Varnhalts in den 1930er Jahren, fotografiert vom hinteren Berg. Über das alte Dorf führt der Blick bis Steinbach. Gestochen scharf sind die alten Häuser, Rathaus und die Fachwerkkirche. Das Motiv des 1911 gebauten alten Varnhalter Schulhauses zeigt das September-Kalenderblatt. Die Schule beherbergte neben den Klassenzimmern einen Weinkeller sowie im Obergeschoss die Haupt- und die Unterlehrer-Wohnung.

Malerisch ist das Motiv der 520 Meter hoch gelegenen Yburg. Abgebildet sind der Burghof, das Eingangstor und eine Zeichnung von Burkhard Keller von der Yburg. Mit "Blick auf die Yburg" ist ein Zeppelin-Luftbild benannt, das das gesamte Rebland mit Steinbach, Neuweier und Varnhalt von der Rheinebene her illustriert.

Wie Neuweier um 1905 aussah, zeigen vier Fotografien, zwei von der alten Hauptstraße, eine mit der früheren Kirche, Schul- und Rathaus sowie eine vom Schloss und den Reben. Vom Heiligenstein aufgenommen ist ein Panoramafoto Neuweiers aus den 1950er Jahren. Das Motiv der Neuweierer Glockenweihe 1924 ziert den August. Ein weiterer Höhepunkt ist ein malerisches Foto aus den 1930er Jahren: Eine Neuweierer Familie kehrt mit Kuhgespann und gefüllter Bütte von der Weinlese in den Ort zurück. Auf einer Fotografie aus den 1920er oder 1930er Jahren ist das Umweger Gasthaus zum Weinberg abgebildet, gesehen vom damals gegenüberliegenden Obstgarten.

Der bereits zum siebten Mal in Folge erschienene DIN-A3-Wandkalender "Gruß aus dem Rebland" aus dem Baden-Badener Rendezvous-Verlag kostet 15,50Euro und ist in Steinbach bei der Bäckerei Eckerle, der Sternschnuppe und in der Raiffeisen-Warengenossenschaft erhältlich.

In Neuweier liegt der Kalender in der Schnittstelle, bei der Baden-Badener Winzergenossenschaft und in der Gärtnerei Eckerle sowie in Varnhalt in der Bäckerei Bähr zum Kauf aus.