Winzer testet Einwanderer aus Österreich Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Hoch über Lichtental, am Silberbuckel bei den Eckhöfen und am Schafberg, kultiviert der Winzer Heinz Knapp in einem Modellversuch auf rund 80 Ar Rebfläche seit rund zwei Jahren die Weißwein-Rebsorte Grüner Veltliner, die bislang im "Hoheitsgebiet" des badischen Rieslings noch keine Wurzeln schlagen konnte: Knapp will das ändern. Dafür hat ihm das Regierungspräsidium auf den städtischen Pachtflächen eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Als einziger Winzer im gesamten Weinbaugebiet Ortenau, zu dem seine Reben zählen, darf er die Weinsorte anbauen. Grüner Veltliner ist mit weit über 16000 Hektar Anbaufläche Österreichs wichtigste Rebsorte, die auch zu den Lieblingsweinen des Schriftstellers Hermann Hesse zählte. Wenn Heinz Knapp das Ergebnis seiner ersten Baden-Badener Ernte von der Flasche ins Glas gießt und degustiert, freut er sich nicht nur über erfrischend zitronig-pfeffrige Aromen, die diesen önologischen Newcomer im Badener Land auszeichnet. Es ist vor allem die Robustheit der Sorte, die ihn zu dem Feldversuch bewog. Der Klimawandel setze dem klassischen Riesling immer mehr zu, hat Knapp, wie viele andere Winzer auch, längst erkannt. Die dickeren, robusteren Trauben des Grünen Veltliners seien weniger anfällig gegen Pilz- und andere Krankheiten. Stark schwankende Temperaturen, gewittriges Wetter, das sich wie 2016 mit extremer, pilzfördernder Schwüle und Bodentrockenheit abwechselt, schadeten Riesling weit mehr als Grünem Veltliner, ist Knapp überzeugt. Um den Feldversuch auf möglichst aussagekräftige Basis zu stellen, hat er "Experimentierreben" auf zwei völlig unterschiedlichen "Terroirs" angelegt. Während der steinigere Untergrund der Reben bei den Eckhöfen nach Westen ausgerichtet ist, genießen die Schafberg-Reben mit weicherem Grund die Südrichtung. Aus den unterschiedlichen Reaktionen der Reben darauf und der genauen Beobachtung, unter anderem durch das Regierungspräsidium, was der Grüne Veltliner aus seinem Baden-Badener Angebot macht, will Knapp letztlich seine Schlüsse ziehen. Die Chancen für den weingärtnerischen "Immigranten" stehen nicht schlecht. Der Wein sei gut lagerbar und lasse sich in den kommenden zehn bis 15 Jahren bestimmt noch sehr gut ausbauen, meint Knapp. Es gelte einfach, die Entwicklung des Neulings genau zu beobachten und die Besucher Baden-Badens diese Rarität aus der Kurstadt, von der es je nur 40 bis 50 Hektoliter pro Hektar geben wird, entdecken zu lassen.

