Musik, Gesang und aufmunternde Worte

Neuweier - Die Plätze reichten kaum aus bei der Adventsfeier des Sozialverbandes VdK Rebland/Sinzheim, der in großer gemütlicher Runde und dennoch in sehr familiärem Rahmen im Michaelsheim in Neuweier feierte. Musikalisch verwöhnt wurden die Gäste vom Mandolinen- und Gitarrenorchester Neuweier, zu dessen Klängen viel gesungen wurde.

Nach der melodiösen Einstimmung der Damen durch den Andachts-Jodler riet der Vorsitzende Werner Frase, die Möglichkeit zu nutzen, während der kommenden Tage zur Ruhe zu kommen. Der VdK Rebland/Sinzheim könne auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückschauen. Vielen Mitgliedern sei in ihren berechtigten Anliegen Unterstützung zuteil geworden und zu ihrem Recht verholfen worden. In unzähligen Beratungsgesprächen seien Unsicherheiten ausgeräumt und Perspektiven für die Zukunft, gerade im sozialen Bereich, aufgezeigt worden. Viele Betroffene hätten sonst nicht den Mut, sich jemandem anzuvertrauen oder den Problemen des Lebens zu stellen, so der Vorsitzende. "Mischen Sie sich ein, entscheiden Sie und tragen Sie Verantwortung" appellierte Frase an die VdK-Mitglieder. Dass die Zahl der Vdk-Mitglieder stetig wachse, bestätige die Notwendigkeit des Verbands.

Der Vorsitzende wünschte den Besuchern ein nachdenkliches und kontemplatives Fest, konträr zu Goethes Ausspruch "alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen".

Als Vertreter der Ortsverwaltung Rebland sprach Stadtrat Klaus Bloedt-Werner in seinem Grußwort das ereignisreiche, für viele Menschen schmerzliche und traurige Jahr an. "Wir jammern auf hohem Niveau, schaut mal nach Aleppo", gab er den Anwesenden zu bedenken. Er dankte den Vorstandsmitgliedern für deren Arbeit, richtete den Blick nach vorne und prognostizierte durch die Umstellung der Pflegeversicherung einen weiter steigenden Bedarf an Beratungstätigkeit der VdK-Sozialverbände. Dennoch sollte bei allem deprimierenden Geschehen in der Welt die Freude am Leben und an der Geselligkeit nicht zu kurz kommen, wie sie der VdK mit seiner schönen Einrichtung des monatlichen Kaffeenachmittags pflege, betonte Bloedt-Werner.

Bernhard Stumm erinnerte an das diesjährige Motto der Barrierefreiheit als Menschenrecht, auf das jeder vierte Erwachsene angewiesen sei. Auch blieben trotz der jetzt fünf Pflegegrade dennoch etliche Baustellen, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels angegangen werden müssten.

Die Besucher beteiligten sich auch ganz persönlich am Programm, und das nicht nur durch Mitsingen der bekannten weihnachtlichen Weisen. Siegfried Boos verlas eine Weihnachtsgeschichte über ein besonderes Krippenspiel, bei dem eine Schulklasse spielerisch lernt, miteinander auszukommen. Über das VdK-Café sinnierte Waltraud Viseur mit einem eingeflochtenen Dankeschön an alle Helfer hinter den Kulissen. "Warum der Engel lachen musste", dieser Frage widmete sich Stefanie Schneider in einer hübschen Erzählung, bei der ein kleines Mäuslein eine tragende Rolle spielt. Der Vorsitzende Frase steuerte ein autobiografisches Erlebnis über die Praxis des Schenkens und eine schelmische Anekdote über ein Lebkuchenherz bei, während seine Frau Susanne ein Gedicht vortrug "Der Kinderweihnachtswunsch".