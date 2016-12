Leo-Sanierung: Rückstand von zwei Wochen

Hügelsheim



Weihnachten vorverlegt Hügelsheim (red) - Die Baden Rhinos (Foto: toto/av) haben Weihnachten eine Woche vorverlegt und sich sowie die 50 mitgereisten Fans mit zwei Punkten beschenkt. In Heilbronn drehten sie vor 1 100 Zuschauern in nur 36 Sekunden ein 1:3 und entschieden das Penaltyschießen für sich. » Weitersagen (red) - Die Baden Rhinos (Foto: toto/av) haben Weihnachten eine Woche vorverlegt und sich sowie die 50 mitgereisten Fans mit zwei Punkten beschenkt. In Heilbronn drehten sie vor 1 100 Zuschauern in nur 36 Sekunden ein 1:3 und entschieden das Penaltyschießen für sich. » - Mehr