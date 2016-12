Kleinigkeiten mit großer Wirkung Von Florian Krekel Baden-Baden - Mehrere Zehntausend Euro an Kostenersparnis erhofft sich die Stadt Baden-Baden auf Dauer von dem Energiesparprojekt "Fifty-Fifty". Diese Rechnung machte Bürgermeister Alexander Uhlig beim gestrigen Bilanzgespräch für das erste Aktionsjahr in acht Baden-Badener Schulen auf. Er schätzt die Gesamtkosten für den Energieeinkauf der Stadt auf mehrere Millionen - "selbst wenige Prozent Ersparnis machen da schon etwas aus", betonte er. Umso größer war deshalb auch die Freude bei den Verantwortlichen der Stadt, aber auch den Vertreten der Schulen, dass alle acht teilnehmenden Bildungseinrichtungen ein positives Ergebnis vorweisen konnten. Für die Schulen bedeutet das bares Geld. Denn das Konzept "Fifty-Fifty" (zu deutsch halbe-halbe) das von der Energieagentur Mittelbaden betreut wird, sieht vor, dass die eingesparten Energiekosten zu 50 Prozent den Schulen zufließen. Und so konnte Uhlig gestern gleich mehrere Schecks mit hohen dreistelligen Summen verteilen (siehe zum Thema). Allerdings basieren die Auszahlungen nicht auf den tatsächlichen, absoluten Zahlen, sondern auf von der Energieagentur bereinigten Werten. Als Referenzwert dient immer der Durchschnittsverbrauch der vergangenen drei Jahre. Doch Joachim Vogel, Projektbetreuer der Energieagentur für Baden-Baden schränkte ein: "Der tatsächliche Verbrauch eines Jahres ist auch Einflüssen unterworfen, für welche die Schüler nichts können, wie etwa einem kalten Winter der die Heizkosten in die Höhe treibt oder gestiegenen Schülerzahlen oder neuen Geräten, etwa für eine bessere IT-Ausstattung." Deshalb hätten die Experten einen Algorithmus entwickelt, um solche Faktoren herauszurechnen und so das reine, von den Schülern tatsächlich eingesparte Energiepotenzial zu ermitteln. Diese bereinigten Zahlen werten die Energieberater aus und verfassen für jede Schule entsprechende Handlungsempfehlungen. Oft könne schon eine abschaltbare Steckdosenleiste viel Ersparnis bringen, da so vermieden werden könne, dass eigentlich ungenutzte Geräte im Stand-by-Modus laufen, gibt Vogel ein Beispiel. Das "Fifty-Fifty"-Projekt läuft in Baden-Baden noch bis Ende 2017. Neben den Verwaltungsgebäuden sind die Schulen laut dem Fachgebiet Gebäudemanagement die größten Energieverbraucher.

