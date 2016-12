"An das Gute im Menschen glauben - dann wird es"

Baden-Baden - Wenn Renate Deutz durch die Innenstadt schlendert, wird sie immer wieder angesprochen: "Wo warst Du so lange?", wollen alte Bekannte wissen. Wo sie war, ist beinahe unglaublich: Die Baden-Badenerin hatte ein Aneurysma, lag lange im Koma, war in einem Pflegeheim. Und hat auf fast wundersame Weise den Weg zurück ins Leben gefunden.

Der Name Renata kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "die Wiedergeborene". "Ich weiß, den Namen haben viele, aber bei mir passt das wirklich", sagt Renate Deutz mit einem Lächeln. Sie sitzt am Tisch ihrer neuen Wohnung in der Baden-Badener Innenstadt, erst Anfang November ist sie eingezogen. Die Möbel um sie herum hat sie fast alle geschenkt bekommen, wie sie erzählt - viel ist nicht mehr übrig aus ihrem alten Leben. Zahlreiche Baden-Badener kennen Deutz noch aus diesem alten Leben: Sie hat einige Jahre in der Verwaltung des Ludwig-Wilhelm-Stifts gearbeitet, betrieb eine Kneipe, organisierte unter dem Titel "Salotto" kulturelle Veranstaltungen in ihrem Wohnzimmer.

Der Tag, der alles veränderte, liegt mehr als zwei Jahre zurück. "Am 3. Oktober 2014 bin ich mit meinen Kindern im Kurhaus gewesen", erzählt sie. Der gemeinsame Besuch eines A-cappella-Konzerts war seit langem geplant gewesen. Sie erinnert sich noch genau, wie sich die Familie an einem runden Tisch links außen im Saal niederließ - "dann weiß ich nichts mehr."

Was danach passierte, ist ihr viel später erzählt worden: Sie brach plötzlich zusammen. Ein Aneurysma in ihrem Gehirn war geplatzt, sie hatte Hirnblutungen. Sie kam ins Krankenhaus, wurde nach Heidelberg geflogen und dort operiert, lag lange im Koma. Im Mai 2015 kam sie ins Pflegeheim Vincentiushaus. Richtig mitbekommen hat sie auch das nicht. "Erinnern kann ich mich erst an Fasching 2016", erzählt sie. Eine Freundin habe sie im Rollstuhl in die Cafeteria gefahren, für die Fasnachtsfeier. Erst nach und nach sei sie sich ihrer Situation bewusstgeworden.

"Ich war total hilflos, ich konnte gar nichts mehr", erinnert sie sich; "nicht allein stehen, nicht allein essen, nicht gehen". Sie sei künstlich ernährt worden, später gefüttert, konnte nicht einmal aufrecht im Bett sitzen, wenn sie gewaschen wurde. "Selbst meine Kinder haben gedacht, ich sterbe." Aber Renate Deutz hat alles wieder gelernt: das Essen, das Stehen, das Laufen. Sie erzählt von den ersten Schritten ohne Rollator. "Von da an bin ich nie mehr mit dem Fahrstuhl gefahren": Jede Treppe nutzte sie zum Trainieren. Ihre neue Wohnung liegt im dritten Stock - ohne Aufzug.

Eingezogen ist sie dort, nachdem ihr die Ärzte sagten, dass sie eigentlich nicht mehr ins Pflegeheim gehörte. Sie hatte sich in der Wohngruppe im Heim wohlgefühlt: "Es war mein Zuhause." Und die Schwestern hätten immer auf sie Rücksicht genommen, ihr so viel geholfen. Ihre alte Wohnung hatten ihre Kinder nicht halten können und genau wie ihre Kneipe auflösen müssen.

Mit fast 70musste Deutz also ganz von vorne anfangen. Aber sie hatte Hilfe: Beim Umzug unterstützten sie zwei Flüchtlinge aus dem früheren Vincentiushaus, die knallbunten Stühle an ihrem Esstisch schenkte ihr eine Schwester aus dem Heim, die Anrichte eine Freundin. Ein Schrank stammt aus ihrem alten Leben: Sie hat ihn im Laden des Hilfsvereins Licht und Hoffnung in Oos wiedergefunden. Dort erinnerte man sich an die Wohnungsauflösung und schenkte der alten Besitzerin die Antiquität - inklusive kostenloser Lieferung.

Was anders geworden ist in der Zeit, an die sie sich nicht erinnert? Die zarte Frau mit den roten Haaren überlegt lange. "Die Menschen sind gleich geblieben. Aber meine Sichtweise auf die Dinge hat sich verändert." Was sie wieder gesund gemacht habe, wisse sie auch nicht genau, sagt sie. Und ergänzt: "Das können nur die Menschen sein, die mir geholfen haben." Die Bewunderung für diese Menschen habe sie vorher nicht gehabt, vielleicht sei sie egoistischer gewesen.

Renate Deutz hat sich lange überlegt, ob sie ihre Geschichte im BT erzählen soll. Sie hat sich dafür entschieden, weil sie so vielen danken will: den Schwestern und Pflegern, den Ärzten und Professoren, die sie "ins Leben zurückgeholt haben", der Leitung des Vincentiushauses, der Stadt, die ihr eine "Erstausstattung" finanziert hat. Und es gibt noch einen zweiten Grund für ihre Offenheit: Sie möchte Hoffnung machen, den Menschen Mut geben, denen es nicht gut geht an Weihnachten. "Nicht verzweifeln!", das ist ihr Rat: "An das Gute im Menschen glauben - dann wird es."