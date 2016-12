Karten für alle Anlässe aus Steinbach

Steinbach - Im Steinbacher Industriegebiet verbirgt sich in einem von außen unscheinbaren Gebäude eine Firma, die viele bunte Karten produziert. Es sind Glückwunschkarten zu Hochzeit Taufe und Geburtstag, Minikarten, Weihnachtskarten, Trauerkarten und lustige Postkarten von der Firma Cactus. Wirklich viele Karten werden hier gedruckt. Wie viele? Da kann man sich schnell verschätzen, wie ein kleiner Test gezeigt hat. "100000 Stück?" Nein. "Eine Million Exemplare?" Nein. "Noch mehr?", wird ungläubig nachgehakt. Ja, viele mehr: Etwa 25Millionen Karten verlassen jährlich den Betrieb.

Das sei aber nur die Hälfte der Exemplare, die das Unternehmen insgesamt druckt, berichtet Andreas Froberg, Mitglied der Geschäftsleitung, im BT-Gespräch. Weitere 25 Millionen Stück würden in einem Betrieb in der Nähe von Schanghai in China hergestellt - zusammen sind das 50 Millionen.

Der Liebling bei den Weihnachtskarten in diesem Jahr ist eine Karte mit einem Vogel, der auf einem Kiefernzweig sitzt, an dem ein mit grünen Strasssteinen verzierter Stern an einer Schlaufe hängt. Umgeben ist das Motiv von golden glitzernden und nicht glitzernden Sternen. Allein 50000 Mal hat diese Karte einen Käufer gefunden.

Seit vier Jahren ist das Mitte der 80er Jahre gegründete Unternehmen in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße in der Meister-Erwin-Stadt ansässig. Zuvor war es von der Pfalz in den Baden-Badener Ortsteil Haueneberstein und dann nach Zwickau in Sachsen umgezogen. Die Insolvenz der Druckerei Wesel am Steinbacher Standort und die dadurch freiwerdenden Räume hätten den Inhaber, Walter Steger, bewogen, erklärt Froberg, die Räumlichkeiten zu erwerben und wieder ins Badische zu ziehen.

Weltweit seien 500 Mitarbeiter bei Cactus beschäftigt, 50 in Steinbach, 45 als Heimarbeiter in der Region, 45 in einem Auslieferungslager in Schaidt bei Wörth und 60 im Außendienst mit eigenen Firmenfahrzeugen. In China kämen noch einmal 300 Beschäftigte hinzu.

Auf dem Glückwunschkartenmarkt sei man deutschlandweit einer der größten Mitspieler, sagt Froberg, in Österreich und in der Schweiz sei Cactus auch, aber deutlich kleiner vertreten. "Die handgemachten Applikationen, die zeichnen uns aus", erklärt das Vorstandsmitglied, "und dass wir extrem hochwertig produzieren." Die Briefkarten seien immer mit mindestens einer Veredelung versehen. Für den größten Kunden, eine große Drogeriemarktkette aus dem Südwesten, gebe es ein eigenes Sortiment. Aber es würden auch andere Handelsketten beliefert, auch mit einfacherer Ware, und der Fachhandel - auch mit einer gesonderten Auswahl.

Die Mitarbeiter im Außendienst suchen etwa einmal pro Woche die Filialen der Drogeriemarktkette auf, so Froberg. Die Bestückung der Kartenregale vor Ort werde nämlich von eigenem Cactus-Personal vorgenommen. "Es kennt den Bestand jedes einzelnen Motivs." Das klingt wie Hexerei, ist aber leicht zu erklären: Cactus bekommt jeden Tag die aktuellen Kassenzahlen, welches Motiv wie oft verkauft wurde. Das geht laut Froberg nahezu vollautomatisch. Von der Bestandsführung bis zur Abrechnung läuft alles elektronisch. Die Aufgabe der Heimarbeiter sei vor allem das umtüten und das Versehen der Karten mit einem neuen Etikett.

"Was uns weiter auszeichnet? Wir machen alles selbst", betont Andreas Froberg, "auch das Design." Drei Designer säßen in Steinbach und in Berlin. Ob Klappkarten, Minikarten, Geschenkanhänger, Postkarten, Großkarten: Der Fantasie auf Papier sind kaum Grenzen gesetzt. Jährlich kommen rund Tausend neue Motive in die Läden. "400 verschiedene stehen immer im Regal", weiß Vorstandsmitglied Froberg. In der Regel werde das Sortiment halbjährlich ausgetauscht. Weihnachtskarten machten etwa 22Prozent aus. In Deutschland würden jährlich rund acht Karten pro Person gekauft. Einen großen Anteil hätten dabei Geschäftskunden, die ihr Kontingent oftmals direkt bei Cactus bestellten.

Entgegen der Entwicklung auf dem Gesamtmarkt, auf dem die Zahlen eher rückläufig seien, verzeichne Cactus eine jährliche Wachstumsrate im zweistelligen Bereich. "Seit 2012 haben wir den Umsatz verdoppelt", vermeldet Andreas Froberg stolz. Allerdings werde bei der Firma auch nichts dem Zufall überlassen. "Die Kunst, alle Kundengruppen einzufangen", erläutert der Fachmann, werde unter anderem durch ausgewählte Testmärkte vervollkommnet. Dort könne man direkt feststellen, wie neue Ideen beim Kunden ankommen. Die Designer seien immer dem Trend auf der Spur, seien auf internationalen Messen unterwegs, beispielsweise in London. "Die Engländer schreiben viel mehr Karten als die Deutschen", etwa 50 bis 60 pro Jahr", weiß Froberg.

Eine der größten Kundengruppen sei über 50 Jahre alt. Es gebe aber auch viele Abnehmer zwischen 25 und 45 Jahren, die moderne Motive kauften. 95Prozent der Kartenkäufer seien weiblich. "Heute werden Karten allerdings oft übergeben", meint Froberg, "weniger verschickt."

Die einfachen Sachen werden im Rebland gedruckt. Auch das Aufbringen von Glitzerfolie ist hier möglich. Eine Verpackungsmaschine sorgt dann für die Weiterverarbeitung. Die hochwertigen Karten, die Handarbeit erforderlich machen, entstehen in der hundertprozentigen Tochterfirma in China, "die nur für Cactus produziert", so Froberg. Handarbeit erfordert beispielsweise ein herausgehobenes Motiv wie der Stern auf der Vogel-Weihnachtskarte.

Jedes einzelne Motiv wird im Vorfeld ausgewertet und mit den Kunden abgestimmt. Die Motive seien sehr oft gezeichnet - anders als die Karten, die man im Internet bestellen könne. Aber auf diesem Gebiet wolle man in Zukunft auch mitspielen und in den Markt der "personalisierten Grußkarten" einsteigen. Ein über zwei Jahre laufender Testshop sei gut angenommen worden, erklärt der Kaufmann Froberg, der auch IT-Spezialist ist. Momentan werde ein Shopsystem für 2017 im Internet vorbereitet. Dort solle es nicht nur Grußkarten, sondern auch die Möglichkeit für die Bestellung personalisierter Tassen (my Cactus) geben.

Mag auf den Karten bildhaft und in Worten schon der Anlass fürs Verschicken oder Überreichen erkenntlich sein, wertvoll wird die Post erst durch die persönlichen, von Hand geschrieben Zeilen.