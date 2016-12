Kaninchen "Snickers" vermasselt sein Rendezvous

Baden-Baden - Wenn Tierheim-Bewohner ausziehen können, dann tun sie dies mit kleinem Gepäck und großen Erwartungen. Das Badische Tagblatt konnte mit seiner Aktion "Wer will mich haben?" in diesem Jahr dazu wieder einen Beitrag leisten: 62 Tiere wurden vorgestellt, und mehr als 50 fanden ein neues Zuhause - damit wurde eine Vermittlungsquote von fast 84 Prozent erreicht.

Der Feststellung des Humoristen Loriot, dass ein Leben ohne Mops zwar möglich, aber doch sinnlos sei, stimmten im Juli zahlreiche Hundefreunde zu, als der zweijährige "Louis" seinen Auftritt in der BT-Serie hatte. Fast 20 Interessenten meldeten sich, die den vierbeinigen Clown, der gerne Auto fährt, zu sich nehmen wollten. "Louis" kam schließlich zu einer Familie mit drei Kindern, wo er sich sehr wohl fühlt.

Ein Wunsch ging in Erfüllung für die Papageien-Dame "Loro", die das Alleinsein in ihrem Käfig satt hatte. Sie durfte sich Anfang Mai im BT präsentieren und reiste kurz darauf ins württembergische Jettingen. Dort wartete ein Papageien-Witwer, der seine Partnerin verloren hatte, auf die Blaustirn-Amazone. Wie man hört, sollen sich die beiden gut vertragen, obwohl "Loro" großen Wert darauf legt, bei Futterzuteilungen stets zuerst speisen zu dürfen. Aber ihr neuer Partner trägt es mit Fassung, Verständnis und Liebe.

Ja, die Liebe. Die spielt durchaus eine Rolle, wenn es um die erfolgreiche Vermittlung eines Tierheim-Bewohners geht. Gerade bei Kaninchen wird geschaut, ob der Kandidat aus dem Heim auch die Gunst des künftigen Partners im neuen Zuhause gewinnt. Das wird zuvor getestet, indem man die Tiere bei einer Art "Speed-Dating" zusammenbringt und abwartet, was passiert oder nicht passiert.

Zwergkaninchen "Elvis" zum Beispiel, der schon im Tierheim als Herzensbrecher galt, hatte im April keine Mühe, eine aus Karlsruhe angereiste Artgenossin mit seinem Charme um die Pfote zu wickeln. Der etwas bedächtige "Snickers" - ein im Februar vorgestelltes Zwergkaninchen - vermasselte hingegen sein Date, weil er der Kandidatin die Vorfreude auf eine aufregende Zweisamkeit nicht so recht vermitteln konnte. So blieb er im Heim, wo er aber inzwischen eine Freundin gefunden hat.

Erzählt werden soll an dieser Stelle auch vom Jagdhundmischling "Filou", der im Juli ein Gast in der BT-Serie war. Dieses "Sensibelchen", wie er im Tierheim genannt wurde, fand nach der Veröffentlichung tatsächlich eine Familie aus Bischweier, die er sofort ins Herz schloss. Einziges Problem: Man musste sehen, ob sich "Filou" im Garten mit einem weiteren Familienmitglied arrangieren konnte: der Landschildkröte "Herrmann".

Beim ersten Treffen kam der zutrauliche "Herrmann" herangesaust - so weit Schildkröten eben sausen können -, um Mensch und Hund zu begrüßen. "Filou" reagierte sehr erstaunt, konnte sich das "seltsame Wesen" nicht so recht erklären. Inzwischen nutzen beide den Garten problemlos gemeinsam. Allerdings macht "Filou" sicherheitshalber doch lieber noch einen Bogen um den aus seiner Sicht sehr seltsamen "laufenden Stein".

Dem gesprächigen Wellensittich "Pico", der eine Zuhörerin haben wollte, konnte auch geholfen werden. Hier gab es viele Anfragen, und "Pico" darf nun eine Wellensittich-Dame in Baden-Baden bequasseln.

Besonders schön ist es, wenn auch Heim-Tieren ein neues Zuhause verschafft werden kann, die nicht gerade zu den "Selbstläufern" gehören. Katze "Nele" zum Beispiel ist zwar eine niedliche Plaudertasche, doch sie leidet an Epilepsie und braucht regelmäßig ihre Medikamente. Diese bekommt sie jetzt von einem jungen Paar in Bühlertal. Ein Zuhause gefunden hat auch die elfjährige, blinde Mischlingshündin "Emma", die am Rhein ausgesetzt worden war. Eine Tierfreundin aus der Schweiz, die gerade hier Urlaub machte, als "Emma" im BT vorgestellt wurde, nahm die Hündin mit. Ausziehen konnte auch der ebenfalls elf Jahre alte Labrador "Bruno": Er lebt nun bei einem älteren Ehepaar in Karlsruhe, wo er auch mit einigen Katzen zurechtkommen muss.

Als recht problematisch hat sich in diesem Jahr allerdings die Vermittlung von männlichen Vögeln herausgestellt, auch für einige der im Rahmen der BT-Serie präsentierten Piepmätze fanden sich keine Interessenten.

Insgesamt war es für das Team vom Verein Tierschutz Baden-Baden, der das Tierheim betreibt, ein arbeitsreiches Jahr. Mehr als 470 Vierbeiner und Vögel mussten zumindest zeitweise aufgenommen werden. Darunter befanden sich viele Fundtiere, berichtet die Vereinsvorsitzende. Manche Hunde seien bald Dauergäste im Heim, weil sie immer wieder aufgegriffen werden, da ihre Halter sie nicht genügend anleinen.

Im Tierheim abgegeben wurden auch 130 Wildtiere, die man aufpäppelte oder an spezielle Aufnahmestationen weiterleitete. Dazu gehörten Vögel wie Spatzen, Tauben und Mauersegler, aber auch Fledermäuse, Füchse, Feldhasen, ein Schwan mit einer Fußverletzung und ein ganzer Wurf von neugeborenen Siebenschläfern. Sogar ein Skorpion, der in einem Hotel in Bühlertal aufgetaucht war, musste - natürlich mit großer Vorsicht - eingefangen und versorgt werden.

Manche Fundtiere können aber auch sehr schnell wieder das Tierheim verlassen. So brachten Tierfreunde in diesem Jahr einen kleinen Kater vorbei, der nach ihrer Ansicht herrenlos auf dem Parkplatz der Yburg herumgestreunt war. Doch dann brachte ein Anruf beim Betreiber der Burggastronomie die Klärung: Der Kater, sein Name ist "Löwenherz", gehörte auf die Yburg und wurde dort von seinen Haltern schon sehr vermisst. Ganz schnell hat man "Löwenherz" dann abgeholt.

Das würden sich auch viele der rund 125 Tiere wünschen, die sich am heutigen Heiligabend im Tierheim befinden. Auf jeden Fall können sie sich über einige Leckereien freuen von den bei Hunden immer beliebten Wienerle bis zu Katzensticks für die Stubenkater.

Der normale Tierheimbetrieb bringt jedes Jahr Kosten von mehr als 200000 Euro mit sich, außerdem würde man gern die Sanierung der Anlage fortsetzen. Daher freut sich der Verein Tierschutz Baden-Baden über jede Spende auf seine Konten bei der Volksbank Baden-Baden/Rastatt (IBAN: DE31662900000280232602) oder bei der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau (IBAN: DE48662500300010033173).