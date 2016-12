Teamwork unter gutem Stern

Baden-Baden - Für 1488 bedürftige Menschen in Baden-Baden steht das heutige Weihnachtsfest unter einem besonders guten Stern. Sie können sich dank der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" etwas Besonderes leisten. An sie sind insgesamt 158320 Euro ausgezahlt worden.

Bis zum gestrigen Tag sind bei der diesjährigen Spenden-Aktion 129421 Euro gesammelt worden. Der gemeinnützige Verein stockte die stolze Summe aus Rücklagen auf, um überall, wo die Not groß ist, mit Zahlungen in der gleichen Höhe wie in den vergangenen Jahren helfen zu können.

Es war wieder einmal echtes Teamwork, das das Sammelergebnis ermöglicht hat - übrigens das dritthöchste seit Gründung der Aktion 1958. Viele von Ihnen, liebe Leser, haben mitgeholfen. Insgesamt 578 Spenden sind bis gestern auf den beiden Aktionskonten eingezahlt worden. Beträge von zehn, 20 oder 50 Euro finden sich, aber auch Einzahlungen von 5000 bis 10000 Euro - getreu dem Motto: Jeder gibt, was er kann, damit am Ende alle etwas haben. Bei allen, die ihr Scherflein beigetragen haben, möchten wir uns im Namen der Spendenempfänger ganz herzlich bedanken. Auch viele Aktionen, die das Veranstaltungsprogramm bereichert haben, ließen unsere Spendenkonten wachsen, wie beispielsweise das Benefizkonzert der Philharmonie, der Fischsuppen-Ausschank des Kochvereins oder der Einsatz der Nikolauszentrale.

Dass Einkünfte aus HartzIV bei weitem nicht reichen, um an Festtagen selbst ganz bescheidene Bedürfnisse zu befriedigen, wie ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Kinder, ein Essen für die Familie oder mal ein Kinobesuch außer der Reihe, das hat sich schon herumgesprochen. Was da für die alleinerziehende Mutter und ihre kleine Tochter ein Extra-Weihnachtsgeld von 220 Euro zur freien Verfügung bedeutet, ist klar. Auch die ältere Dame, die sich von ihren 140 Euro beispielsweise die dringend benötigte neue Brille leisten kann, für deren Anschaffung die karge Rente nicht reicht, dürfte aufatmen. Und welches Geschenk 700 Euro für die achtköpfige Familie sind, deren Waschmaschine kurz vor dem Fest kaputtgegangen ist, das kann sich auch jeder ausmalen. Auf diese Weise hilft die BT-Aktion überall dort, wo die Not am ärgsten ist.

Dass das Geld zielgenau bei den Bedürftigen ankommt, dafür bürgen sieben Hilfsorganisationen, mit denen der Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zusammenarbeitet: Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe, Mopädd, Sozialdienst katholischer Frauen sowie das Kinder- und Jugendheim. Ihre Mitarbeiter wissen, wo es am schlimmsten brennt. Dass für die "Löscharbeiten" jeder gespendete Cent verwendet wird, dafür bürgen wir, denn sämtliche Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Aktion werden traditionell vom BT getragen.

Ja, und so kann 2017 kommen - und damit die 60. Aktion. Im Jubiläumsjahr wird ein besonders großes Team von Wohltätern gesucht, um die Not zu lindern, die sicher auch 2017 in vielen kurstädtischen Haushalten groß sein wird. Doch wir sind guten Mutes, dass wir auch nächstes Jahr an dieser Stelle eine gute Nachricht für Sie haben, denn wir wissen: Auf eines ist Verlass - auf Sie, liebe Leser! Sie sind immer zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist. Und dafür gilt Ihnen ein herzliches Dankeschön, denn es ist diese Verlässlichkeit, die unser Team seit vielen Jahren unschlagbar macht.