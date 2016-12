Wirklich fröhliches Fest auf dem Tierhof

Rastatt

Taufkurs für Flüchtlinge Rastatt (sl) - Wie vielerorts verzeichnen die Kirchen in der Region wachsendes Interesse von Flüchtlingen am christlichen Glauben. Viele wollen sogar getauft werden oder sind es bereits. In Rastatt besuchen sie einen Taufkurs und diskutieren über Religion und Alltagsfragen (Foto: sl).

Bühl

Friedenslicht ausgesandt Bühl (red) - In Kappelwindeck leuchtet wieder das Friedenslicht. Bereits zum 16. Mal unterstützt die Pfarrei St. Maria die Pfadfinderaktion. Im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier wurde die kleine Friedensflamme nun offiziell in Kappelwindeck ausgesandt (Foto: Pfarrgemeinde).