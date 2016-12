Wehr: Großeinsatz mit glücklichem Ausgang

Baden-Baden - Gespannte Ruhe herrschte am ersten Weihnachtsfeiertag vor dem Pflegeheim Christinen-Stift in der Hahnhofstraße: Ein massives Aufgebot von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz stand gegen 11Uhr vor der Einrichtung und am Bertholdplatz parat. Weit und breit war aber kein Rauch zu sehen. Was war passiert? Aufgrund eines technischen Defekts an einem alten Kühlschrank war es zu einem Austritt und einer Verdampfung von giftigem Ammoniak gekommen, teilte die Feuerwehr später mit.

Nur der Hausmeister sei leicht verletzt worden, er habe Augen- und Atemwegsreizungen erlitten. Er sei vom Notarzt und Rettungshelfern vor Ort versorgt worden.

93 hilfs- und pflegebedürftige Menschen sind im Christinen-Stift untergebracht, zu dem die Feuerwehr am Sonntag um 10.49Uhr zu einem "Gefahrguteinsatz" gerufen wurde. Der Grund: Es war in mehreren Schwesternzimmern Ammoniakgeruch festgestellt worden. "Es hat kurz böse ausgesehen" sagte Einsatzleiter Marco Zacharias gestern auf BT-Anfrage, "hat aber ein gutes Ende genommen".

Die betroffenen Bereiche seien von den restlichen Räumlichkeiten "abgetrennt" und "Messungen zur Erkundung der Ursache" durchgeführt worden, teilte die Wehr mit, zeitgleich sei gelüftet worden. Und die Wehrmänner brachten die Bewohner in sichere Bereiche, einige saßen in ihren Rollstühlen und auf ihren Rollatoren auch vor dem Haus. Es stellte sich schließlich heraus, dass es aufgrund eines technischen Defekts an der Kältetechnik zu einem Austritt und einer Verdampfung von Ammoniak (NH3, eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff), das in alten Kühlaggregaten und Kühlschränken als Kühlmittel eingesetzt wird, gekommen war. Von der Freisetzung waren das Stationszimmer im ersten Obergeschoss des vierstöckigen Hauses sowie die darüber liegenden Stationszimmer betroffen. Da die Türen offen waren, "war das Gas bereits auf den Fluren wahrnehmbar", so die Feuerwehr.

Der Einsatzleiter erklärte, dass die Feuerwehr bei dem Verdacht auf Gas mit Evakuierungen rechnen muss. Und wenn Kliniken, Alters- oder Behindertenheime betroffen seien, müsse davon ausgegangen werden, dass sich die Personen nicht selbst helfen könnten. Deshalb brauche man "sofort viele Kräfte vor Ort", erklärte er.

Die Lage sei durchaus "kritisch" gewesen. Das Problem: Man habe zunächst nicht gewusst, wo das Ammoniak herkam. Es sei eine "langwierige Suche" gewesen - nicht zuletzt deshalb, weil Ammoniak auch in Reinigungs- und Desinfektionsmitteln vorkommen könne, wie Marco Zacharias weiter erläuterte. Schließlich sei man im Stationszimmer im ersten Stock fündig geworden. Die Kühlung eines alten in einen Schrank eingebauten Kühlschranks sei defekt, das Ammoniak hochkonzentriert gewesen - "über dem Grenzwert". Personen hätten in dem Raum erhebliche Gesundheitsschäden erleiden können. Ammoniak ist ein stark stechend riechendes, farbloses und giftiges Gas. Das Gute sei, dass es rieche, auch in einer Konzentration, in der es noch nicht schädlich sei, so Zacharias. Der erste Stock sei daraufhin komplett geräumt worden, nicht aber das ganze Pflegeheim. Die Senioren seien innerhalb des Hauses untergekommen, berichtete die Feuerwehr weiter.

Insgesamt waren 85 Kräfte im Einsatz, 60 vonseiten der Feuerwehr, 25 vonseiten des Rettungsdienstes mit Notarzt und der DRK-Schnelleinsatzgruppe. Neben der hauptberuflichen Abteilung waren die Abteilungen Lichtental, Stadtmitte, Steinbach, Neuweier, die Führungsgruppe sowie die Werkfeuerwehr der Firma Dow Rheinmünster (Fachberater Chemie) vor Ort. Insgesamt standen 30 Fahrzeuge bereit, nicht nur am Binsenwasen, sondern auch zwischen dem Bertholdplatz und der Russischen Kirche nahe der Einmündung in die Hahnhofstraße. Die Polizei war vor Ort, regelte den Verkehr und verhinderte, dass Autos in Richtung Lichtental fuhren. Busse durften dagegen passieren.

Seitens des Einsatzleiters Marco Zacharias gab es ein besonderes Lob: "Durch das richtige und umsichtige Handeln des Hauspersonals - Pflege und Hausmeister - sowie das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe Schlimmeres verhindert werden können." Sechs Stunden sind die Wehrleute am ersten Feiertag beim Stift im Einsatz gewesen. Auf Nachfrage hieß es gestern im Christinen-Stift, dass wieder "alles in Ordnung" sei.